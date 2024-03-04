El konsolu pazarı özellikle 2017'de Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesiyle bir hayli hareketlendi. Tabii, sektörün yeniden canlanmasıyla takip eden yıllarda Steam Deck, Lenovo Legion Go ve ROG Ally gibi el konsolları/bilgisayarları da çıkış yaptı. Bunların arasına geçtiğimiz aylarda katılan MSI Claw ise kısa bir süre önce ön sipariş sürecine açıldı. İşte MSI Claw özellikleri ve fiyatı!
MSI Claw ön siparişe açıldı – Özellikleri ve fiyatı
MSI, ocak ayında gerçekleşen CES 2024'te vitrine çıkardığı MSI Claw'ın ön siparişe sürecine açıldığını duyurdu. Markanın web sitesine bir göz attığımızda ilk etapta sadece giriş seviyesi modelin ön siparişte olduğunu görüyoruz. Diğer modellerin ön siparişe açılacağı veya satılacağı tarih şimdilik bilinmese de giriş seviyesi modelin 12 Mart itibariyle kullanıcılara ulaşacağını belirtelim.
İşte MSI Claw fiyatları:
MSI Claw Core Ultra 7 155H + 16 GB RAM + 1 TB SSD: 799.99 dolar
MSI Claw Core Ultra 7 155H + 16 GB RAM + 512 GB SSD: 749.99 dolar
MSI Claw Core Ultra 5 135H + 16 GB RAM + 512 GB SSD: 699.99 dolar
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MSI Claw, tasarımsal açıdan rakiplerine büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Bunun yanı sıra uzun süreli oyunlarda kullanıcıları rahatsız etmeyecek ergonomik bir yapıyla geliyor. Bunu biraz daha açacak olursak; 294 mm genişliğinde, 117 mm yüksekliğinde ve 21,2 mm kalınlığında olduğunu söylemek mümkün.
El konsolu kutudan çıkar çıkmaz Windows 11 Home işletim sistemini çalıştırıyor. Bununla birlikte Intel Core Ultra 7 155H ve 135H yongalarından güç alıyor. Bellek ve depolama tarafındaysa 16 GB RAM ve 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri mevcut.
Soğutma konusunda da iddialı olan el konsolu ısıyı verimli bir şekilde dağıtan çift fan ve ısı borularına sahip Cooler Boost HyperFlow teknolojisiyle geliyor.
Modelde 7 inç 1920×1080 çözünürlüklü (FHD) 120 Hz yenileme hızı sunan IPS bir panel yer alıyor. Bunun yanı sıra şirketin iddiasına göre 53 Whr'lik bataryasıyla sektörün genelinden yüzde 50 daha uzun pil ömrü sunuyor.
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