MSI, oyun dünyasında yeni bir devrim yaratacak bir adımla karşımıza çıkıyor: Intel işlemcili ilk taşınabilir oyun konsolu MSI Claw! Taşınabilir oyun konsolu pazarında Steam Deck'in egemenliğine meydan okuyan bu cihaz, uygun fiyatı ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.
MSI Claw fiyatı ve özellikleri
Bu konsol, farklı işlemci ve SSD seçenekleriyle, Windows 11 işletim sistemi ve şık siyah tasarımıyla dikkat çekiyor. MSI Claw, çeşitli ihtiyaç ve bütçelere hitap eden modeller sunuyor. En ucuz model, 699 dolar fiyat etiketiyle Intel Core Ultra 5-135H işlemci ve 512GB SSD içeriyor.
749 dolara yükseltilen modelde ise Intel Core Ultra 7-155H işlemci bulunuyor. En üst modelde, 799 dolar karşılığında geliştirilmiş işlemci ve 1TB SSD elde edebiliyorsunuz. Tüm modeller, Intel Arc grafikler, 16GB RAM, Wi-Fi 7 ve 7 inç 1920×1080 FHD dokunmatik ekranla donatılmış durumda.
Steam Deck rakibi MSI Claw CES 2024'te tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Bu oyun konsolu tutar mı?
Steam Deck, yıllar içinde birçok rakip modelle karşı karşıya kaldı ve bu cihaz, bu rekabeti daha da kızıştırıyor. Dünya genelindeki PC üreticileri, en iyi taşınabilir oyun PC'sini üretmek için kolları sıvadı.
Nvidia'nın da bu pazara göz diktiği söylentiler arasında. Valve'ın henüz Steam Deck 2'yi piyasaya sürmemesiyle birlikte, MSI Claw gibi rakiplerin ortaya çıkışı, taşınabilir oyun cihazları pazarını daha da canlandırıyor.
Bu cihaz, performansı ve fiyatıyla oyun tutkunlarını heyecanlandıran bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Siz MSI'nin bu yeni adımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Taşınabilir oyun deneyiminizde ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!
Son Dakika › Teknoloji › MSI Claw: Yeni Taşınabilir Oyun Konsolu Steam Deck'e Meydan Okuyor - Son Dakika
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