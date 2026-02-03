Multinet Up'ın Kurumsal Hediye Çözümü MultiGift'in Kullanıcı Memnuniyet Puanı 94'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Multinet Up'ın Kurumsal Hediye Çözümü MultiGift'in Kullanıcı Memnuniyet Puanı 94'e Ulaştı

Multinet Up\'ın Kurumsal Hediye Çözümü MultiGift\'in Kullanıcı Memnuniyet Puanı 94\'e Ulaştı
03.02.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Multinet Up, Ramazan ve bayram dönemlerinde yan hakları tek tip yardımların ötesine taşıyarak; çalışanlara seçme özgürlüğü, esneklik ve gerçek fayda sunan çözümlerle kurumsal hediye süreçlerindeki dönüşüme yanıt veriyor.

Multinet Up, çalışanlara sunulan desteklerin en görünür olduğu dönemlerden biri olan Ramazan ayında, klasik ve tek tip yardımların yerine hayatın farklı alanlarına dokunan, esnek ve kişiselleştirilebilir çözümler sunuyor. Sunulan çözümlerin Ramazan dönemindeki avantajlarına yönelik açıklamalarda bulunan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Oruç: Ramazan ayı, çalışanlarla işverenler arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir dönem. Multinet Up olarak bu dönemde çalışanlara sunulan desteklerin gerçekten karşılık bulabilmesi için esnekliğin belirleyici olduğuna inanıyor, MultiGift ile kurumlara tek tip uygulamaların ötesine geçen bir kurumsal hediye yaklaşımı sunuyoruz. Ayrıca, klasik hediye ve erzak uygulamalarının yarattığı operasyonel yükleri ortadan kaldırıyor, yüzde 45'i aşan vergi avantajı sağlıyoruz. 50 bine varan noktayı kapsayan üye iş yeri ağımız sayesinde çalışanlara kendi önceliklerine göre seçim yapabilecekleri bir özgürlük alanı tanıyoruz. Tüm bu avantajlarından dolayı MultiGift'in 2025 yılında müşteri memnuniyet puanı 94'e, müşteri sadakat puanı ise 71'e ulaştı.

"Ramazan döneminde gıda hala ilk sırada ancak tercih çeşitliliği hızla artıyor"

Ramazan döneminde çalışanlara sunulan desteklerde gıda, temel ihtiyaç alanı olmayı sürdürüyor. Ancak veriler, esnek ve kişiselleştirilebilir kurumsal hediye çözümlerinin yaygınlaştığını, Ramazan desteğinin yalnızca gıdayla sınırlı kalmadığını, farklı ihtiyaç alanlarına yayılan daha geniş bir kullanım alanı oluşturduğunu bizlere kanıtlıyor. 2025 Ramazan döneminde gıda kategorisi toplam cironun yaklaşık yüzde 80'ini oluşturmaya devam etmiş, aynı zamanda MultiGift kullanımı bir önceki yıla kıyasla giyim kategorisinde yüzde 110, teknoloji kategorisinde ise yüzde 160'ı aşan artışlar sağlamıştı. 2026 Ramazan ayında da Multinet Up'ta sunduğumuz çözümleri bu trendlere uygun olarak iş ortaklarımıza sunuyoruz.

Multinet Up'ın Kurumsal Hediye Çözümü MultiGift'in Kullanıcı Memnuniyet Puanı 94'e Ulaştı

"Yeni nesil çalışanların beklentilerine yanıt veriyoruz"

Z kuşağının kurumsal hediyeler konusunda en net beklentisi, kendilerine alan açan çözümler. Bu kuşak, fiziksel bir üründen çok anlamlı bir deneyim, tek tip bir hediyeden çok kişiselleştirilebilir bir seçenek bekliyor. Kurumsal hediye kartının dijital ve esnek çözümü MultiFlex sayesinde çalışanların kendi deneyimlerini yönetmelerine olanak tanırken, yeni nesil çalışanların beklentilerine de doğrudan karşılık veriyoruz. Uygulama üzerinden yüklenen bakiyelerle çalışanlar; gıdadan giyime, ayakkabıdan ev ve yaşam ürünlerine kadar farklı kategorilerde hem mağazadan hem de online olarak alışveriş yapabiliyor.

Multinet Up, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Multinet Up'ın Kurumsal Hediye Çözümü MultiGift'in Kullanıcı Memnuniyet Puanı 94'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek

11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:44:21. #7.11#
SON DAKİKA: Multinet Up'ın Kurumsal Hediye Çözümü MultiGift'in Kullanıcı Memnuniyet Puanı 94'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.