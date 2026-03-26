Baklan'da milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili bulundu
Baklan'da milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili bulundu

26.03.2026 01:47
Denizli'nin Baklan ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında bulunan deniz yıldızı fosili, bölgenin geçmişte denizle kaplı olduğuna dair önemli ipuçları sunarken, Çalkebir'in zengin jeolojik tarihi gündeme geldi.

Denizli'nin Baklan ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir vatandaş, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen deniz yıldızı fosili buldu. Boğaziçi Mahallesi Asar Mevkii olarak bilinen dağlık alanda keşfedilen fosil, bulan vatandaş tarafından koruma altına alındı.

GEÇMİŞE IŞIK TUTAN ÖNEMLİ BİR KANIT

Çalkebir Kültür Derneği kurucusu Ahmet Akbay, bölgenin yalnızca kültürel ve tarihi yapılarıyla değil, aynı zamanda jeolojik özellikleriyle de dikkat çektiğini belirtti. Akbay, yeni bulunan deniz yıldızı fosilinin bilimsel açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu bulgu, Çalkebir'in geçmişine ışık tutan önemli bir kanıt niteliğindedir" dedi.

ÇALKEBİR YÜZ MİLYON YIL ÖNCE DENİZ ALTINDAYDI

Yapılan gözlem ve değerlendirmelere göre, Çalkebir'in yaklaşık yüz milyon yıl önce deniz altında olduğu düşünülüyor. Günümüzde bölgenin en yüksek noktalarının o dönemde deniz içinde adacıklar şeklinde yükseldiği tahmin ediliyor.

Bölgedeki kum tepeleri ve arazi yapısının, özellikle Türkmen Yüzü istikametinde geçmişte güçlü su akıntılarının etkili olduğunu gösterdiğini ifade eden Akbay, Karacadağ'ın da geçmişte daha yüksek bir konumda bulunduğunu, zamanla meydana gelen çökme ve büyük depremler sonucu alçalmış olabileceğini belirtti. Aynı süreçte sıkışma hareketleri sonucunda Türkmen Yüzü'nün yükselerek bugünkü topoğrafik yapısını kazandığı değerlendiriliyor.

BÜYÜK BİR GÖLÜN İZLERİNİ TAŞIYOR

Eski şehir yolu mevkiinde bulunan dere yatağının, geçmişte bölgede var olduğu düşünülen büyük bir gölün izlerini taşıdığına dikkat çeken Akbay, çevrede hâlen görülebilen küçük göl oluşumlarının da bu görüşü desteklediğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas’tan ilk görüntü Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü
İsrail’de “Filistinli mahkumlara idam cezası“ meclis komitesinde onaylandı İsrail'de "Filistinli mahkumlara idam cezası" meclis komitesinde onaylandı
Beklenen haber geldi İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası Beklenen haber geldi! İşte 1 aylık ateşkes ve 15 maddelik yol haritası
Kayseri’de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Kayseri'de ikinci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Savaşta 26. gün ABD 3 bin askeri Orta Doğu’ya gönderme kararı aldı, İran’dan yanıt gecikmedi Savaşta 26. gün! ABD 3 bin askeri Orta Doğu'ya gönderme kararı aldı, İran'dan yanıt gecikmedi
Kendisini işten çıkaran belediye başkanına sokak ortasında fena patladı Kendisini işten çıkaran belediye başkanına sokak ortasında fena patladı
ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti ABD savaştayken gençlerin siyasi sorulara verdikleri yanıtlar pes dedirtti

23:45
İşte fenomen Kübra Karaaslan’ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
İşte fenomen Kübra Karaaslan'ın köprüden atlayarak intihar ettiği anlar
23:16
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
23:10
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
23:09
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
22:53
UEFA’dan Fenerbahçe’ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
21:49
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir
21:15
Gözler yine Riyad’da İran’dan çok konuşulacak “işgal“ iddiası
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
21:07
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay ile yeni görüntüleri ortaya çıktı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay ile yeni görüntüleri ortaya çıktı
