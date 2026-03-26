Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

26.03.2026 19:18
Geçtiğimiz günlerde yaptığı "İran'dan çok büyük hediye aldım" açıklamasıyla meraklandıran ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu hediyenin ne olduğunu açıkladı. Trump, hediyenin İranlıların "8 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeleri" olduğunu söyledi. Trump, Tahran yönetiminin daha sonra 2 gemiyi daha eklediklerini ve toplamda 10 petrol tankerinin geçişine izin verdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İRAN'IN HEDİYESİNİN NE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Trump, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerle ilgili dün yaptığı "İran bize bir hediye gönderdi" yönündeki ifadesinin içeriğini açıkladı.

ABD Başkanı, müzakere yürüttükleri ve adlarını açıklamadığı İranlı yetkililerin kendilerine, "Bizim gerçek ve sağlam müzakereciler olduğumuzu göstermek için size 8 gemi dolusu petrol vereceğiz." dediklerini aktardı.

"SANIRIM DOĞRU KİŞİLERLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Bu konuyu önce önemsemediğini ancak sonra bir Amerikan televizyonunda Hürmüz Boğazı'ndan 8 petrol tankerinin geçtiği haberini gördüğünü belirterek, "Bu olay iki gün önceydi ve yarın gemiler yola çıkacak. O haberi görünce dedim ki 'Sanırım doğru kişilerle görüşüyoruz'. Gemiler sanırım Pakistan bayraklıydı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İranlıların daha sonra 2 gemiyi daha eklediklerini ve toplamda 10 petrol tankerinin geçişine izin verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

    Yorumlar (5)

  • 1234 1234:
    ya bu nasil bi adam her saat bi boş açiklama yapıyor 5 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    çok çok büyük hediye 1 1 Yanıtla
  • Cengiz Başal Cengiz Başal:
    nasıl laaa.. 1 1 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Adamlar ilk günden itibaren Amerika ve İsrail yardımcı olmayan geçebilir diyor hintli bi gemi geçirde bizde iyi haber diyelim 0 0 Yanıtla
  • amine3444 amine3444:
    bu adamın açıklamalarına göre dolar düşmesi lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
