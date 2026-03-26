Eski AK Parti Milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski AK Parti Milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, gözaltına alındı

Eski AK Parti Milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, gözaltına alındı
26.03.2026 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski AK Parti Milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, gözaltına alındı

23. Dönem AK Parti Milletvekili ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nce Ankara'da gözaltına alındı. Bayramoğlu'nun, soruşturmanın başladığı yer olması nedeniyle İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi.

SPK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz ocak ayında Bayramoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. SPK'nın 23 Aralık 2025'te yayımladığı bültende Bayramoğlu'na, "Yetkilisi olduğu şirket/şirketlerin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi" suçlaması yöneltilmişti.

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Bayram Ali Bayramoğlu, kurucu üyeleri arasında yer aldığı MÜSİAD'da aynı zamanda Kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. 22 Mayıs 1999 ile 17 Nisan 2004 tarihleri arasında MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yapan Bayramoğlu, MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak halen dernekte aktif görev alıyor. Bir dönem İstanbul Ticaret Odası'nda Meclis Üyesi olarak da görev yapan Bayramoğlu, ayrıca DEİK bünyesinde Türk-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüttü. Türk iş dünyası ile Arap ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında koordinatörlük görevlerinde bulundu. Bayramoğlu, 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti'den Rize Milletvekilli seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı.

Bayram Ali Bayramoğlu, Milletvekili, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski AK Parti Milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 00:35:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Eski AK Parti Milletvekili ve eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.