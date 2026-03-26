2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu

2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
26.03.2026 19:45
Sinop'un Boyabat ilçesinde ailesiyle gittiği arazide kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 10 saatlik arama çalışmasının ardından dağın zirvesinde bulundu. Genel sağlık durumu iyi olan çocuk hastaneye sevk edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde ailesiyle gittiği arazide kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 10 saatlik çalışma sonucu kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında dağın zirvesinde bulundu.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Olay, Boyabat ilçesine bağlı Sarıağaççayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum yükleyen ailesiyle birlikte araziye giden 2 yaşındaki A.A.A, ailenin bir anlık dalgınlığı sonucu gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DAĞIN ZİRVESİNDE BULUNDU

Köy sakinlerinin de destek verdiği geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda küçük çocuk, kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında, dağlık alanın zirvesindeki kayalıklarda bulundu. Yaklaşık 10 saat boyunca arazide tek başına kalan küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuk, kontrol amaçlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Boyabat, Çocuk, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: 2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu - Son Dakika
