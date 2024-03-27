Murat Kurum, Co-Founder.Work\'u ziyaret etti

Teknoloji

İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, şehrin girişimcilik ve inovasyon potansiyelini güçlendirmek adına önemli bir adım attı ve Hakkı Alkan tarafından kurulan ortak çalışma alanı Co-Founder.Work'u ziyaret etti.

Ziyaretin amacı, girişimciliğin ve inovasyonun desteklenmesi gerektiğini vurgulamak ve bu alandaki girişimlere dikkat çekmekti. Murat Kurum, girişimcilere verilecek desteğin önemini belirterek şunları söyledi:

"Biz İstanbul'u bu merkez haline getirdiğimiz zaman, hem ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak. Hem de dünyada söz sahibi olacağımız bir yatırımı burada hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. O yüzden hem gençlerimize, hem kadınlarımıza bu iş kurma fırsatını da vereceğiz. 100 bin gencimize işini kuracakları ofis imkanını da vereceğiz"

Kurum, belediye olarak girişimcilere ve startup'lara yönelik hizmet ve desteklerin artırılacağını, ayrıca ortak çalışma alanlarının sayısının ve kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar geliştireceklerini vurguladı.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan Co-Founder.Work'a özel ziyaret

Ziyaret ayrıca, eGaranti'nin Kurucu Ortağı Sinan Peksoy, teknoloji ve inovasyona dayalı projeleriyle nasıl bir fark yarattıklarını ve bu projelerin ekosisteme nasıl katkıda bulunduğunu anlattı. Peksoy, "Amacımız, güçlü ve yenilikçi fikirlerle sürdürülebilir başarılar elde etmek ve Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirmektir," şeklinde konuştu.

Murat Kurum'un ziyareti, İstanbul'un girişimcilik ve inovasyon alanındaki yüksek potansiyelini ortaya koydu ve şehrin bu alandaki gelişimine yönelik taahhüdünü pekiştirdi. Girişimcilik ve ortak çalışma alanlarına verilen bu destek, İstanbul'u uluslararası bir inovasyon ve girişimcilik merkezi yapma yolunda önemli bir adım olarak görülmekte.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Murat Kurum liderliğinde, girişimciliği ve inovasyonu teşvik eden politikaları ile İstanbul'un sosyoekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. Şehrin girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, hem yerel ekonomi için hem de global arenada rekabet edebilir yerli girişimler için yeni fırsatlar yaratacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un Co-Founder.Work ortak çalışma alanına gerçekleştirdiği bu ziyaret, şehrin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine sağlanacak desteğin somut bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Bu alandaki girişimcilerle yapılan birebir görüşmeler, Murat Kurum'un İstanbul'un ekonomik kalkınmasını hızlandırmak ve global bir inovasyon merkezi haline getirmek için girişimcilere ve startup'lara sağlanacak desteği artırma konusundaki kararlılığını vurguladı.