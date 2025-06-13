Nanomik, Doğal Tarım Koruyucuları Geliştiriyor

Türk şirketi Nanomik Biotechnology son dönemde büyük sorun haline gelen sentetik tarım ilaçlarına karşı doğal koruyucular geliştiriyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor.

Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi bünyesinde kurulan Türkiye pavilyonunda yer alan Nanomik Biotechnology şirketinin Kurucu Ortağı Buse Berber Örçen, AA muhabirine geliştirdikleri ürünlerle ilgili bilgi verdi.

Nanomik'in mikro kapsüle edilmiş doğal koruyucular geliştiren bir biyoteknoloji firması olduğunu belirten Örçen, geliştirdikleri ürünlerle sürdürülebilirliği hedefleyen pek çok sektöre hitap ettiklerini ifade etti.

Örçen, "Özellikle son zamanlarda sadece ülkemizde değil, bütün dünyada önemli bir konu haline getirilmiş pestisit problemine yani sentetik tarım ilaçlarına doğal bir alternatif oluşturuyoruz. Bu şekilde de hem insan sağlığını koruyarak insanların daha temiz gıdalara ulaşmasını mümkün kılıyoruz hem doğayı korumuş oluyoruz." diye konuştu.

Örçen, geliştirdikleri ürünlerin tarım, gıda ve yapı sektöründe 7'den fazla ülkede test edildiğini ve satışa sunulduğunu vurgulayarak, pek çok farklı coğrafya için dünya devleriyle aynı masada olduklarının belirtti.

Küresel pazara açılmak için önemli işbirlikleri yaptıkları bir dönemde olduklarını aktaran Örçen, "Ürünlerimiz şu anda doğal koruyucular olarak sentetik koruyucularla başa baş etkinlik gösteren bir ürün. Aynı zamanda dünya çapında ruhsatlı pek çok biyolojik üründen de daha yüksek etkinlik gösteren bir özelliğe sahip. Bunu da patent teknolojimiz sayesinde sağlıyoruz. Bu teknolojiyle doğal molekülleri daha akıllı ve kontrollü bir şekle getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Örçen, hem sentetik pestisitler kadar uzun sürede etkinlik gösteren hem de ekonomik çözümler geliştiren bir ürün geliştirdiklerini anlatarak, "En büyük hedefimiz tabii ki dünya pazarına açılmak. Bunun için de şu anda stratejik işbirlikleri yaptığımız ve ölçeklenmek için yatırım aldığımız bir dönemdeyiz. Yakın zamanda üretim kapasitemizi artırarak dünya pazarına bir Türk teknolojisinin neler yapabildiğini göstermek istiyoruz." açıklamasında bulundu.