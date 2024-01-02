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NASA, Curiosity Gezgini'nin bir gününü içeren videoyu paylaştı - Son Dakika
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NASA, Curiosity Gezgini'nin bir gününü içeren videoyu paylaştı

NASA, Mars'ta keşif yapan Curiosity Gezgini'nin bir gününü içeren videoyu paylaştı. 12 saatlik süreyi kapsayan görüntüler, Jet İtki Laboratuvarı'nda bir araya getirildi. Görüntülerde Mars'ın yüzeyi, Gediz Vadisi ve Sharp Dağı'nın yamaçları görülebiliyor.

NASA, Curiosity Gezgini\'nin bir gününü içeren videoyu paylaştı
02.01.2024 - 14:30,
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Söz konusu uzay olduğunda pek çok insanın merak duygusu artıyor. Özellikle oraya giden kişilerin gün içerisinde neler yaptığı ve nelerle uğraştığı hemen hemen çoğu insanın aklını çeliyor. Bununla birlikte NASA, uzun zamandır keşif yapan Curiosity Gezgini'nin bir gününü içeren video paylaştı.

Görüntüler, 12 saatlik süreyi kapsıyor!

NASA'nın 2011 yılında uzaya gönderdiği Curiosity uzay aracı, 12 yıldan fazla süredir Mars'ta keşif yapıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre şirket, uzayda bir günü merak eden kişilerin merakını giderecek bir paylaşımda bulundu.

NASA, Curiosity Gezgini'nin bir gününü içeren videoyu paylaştı

Uzay Ajansı Curiosity aracının Mars'ta geçirdiği bir günün yer aldığı video paylaştı. Bu video ise 8 Kasım 2023'te çekildi. Tüm görüntüler ise Jet İtki Laboratuvarı'nda yer alan ekip tarafından kısa süreli videolarla bir araya getirildi.

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Bu görüntüler ise "Hazcam" adı verilen ön ve arka kameralarla çekiliyor. Normalde Mars yüzeyinde kameraların gezmesi zorlu oluyor. Ancak bu kameralar kaya gibi engellerin olduğu yüzeylerde daha kolay gezmesini sağlayan bir tasarıma sahip.

Söz konusu görüntüler, 05.30-17.30 saatleri arasındaki süreyi içeriyor. Ön kameradaki görüntüler Gediz Vadisi adlı vadiyi gösterirken arka kamera Sharp Dağı'nın yamaçlarını gösteriyor. Öte yandan Mars'taki kayaları da görmek mümkün.

Peki, siz Mars bir gün video paylaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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NASA, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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