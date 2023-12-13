 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
NASA'nın Voyager 1 Uzay Aracı Veri Gönderemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

NASA'nın Voyager 1 Uzay Aracı Veri Gönderemiyor

NASA'nın en eski uzay araçlarından biri olan Voyager 1, teknik bir sorun nedeniyle Dünya ile veri iletişimi kuramıyor. Uzay aracının topladığı araştırma verileri eksik ve anlamsız bir şekilde iletiliyor. Sorunun çözümü için NASA mühendisleri çalışmalarını sürdürüyor.

NASA\'nın Voyager 1 Uzay Aracı Veri Gönderemiyor
13.12.2023 - 23:13,
Abone Ol

NASA'nın en eski uzay araçlarından biri olan Voyager 1, bundan uzun bir zaman önce yani 1977 yılında uzaya fırlatıldı. Dış Güneş Sistemi'ni ve Güneş'in heliosferinin ötesindeki yıldızlararası uzayı araştırmak için gönderilen bu araç, önemli bir sorunla karşı karşıya.

Voyager 1 ile veri iletişimi kurulamıyor!

Voyager 1, uzun yılların ardından teknik bir sorun ile gözleri kendisine çevirtti. NASA tarafından kısa süre önce yapılan açıklamaya göre uzay aracının veri gönderme sistemi ile dünyadaki telekomünikasyon ünitesi arasında bağlantı kurmada güçlük yaşanıyor.

NASA'nın Voyager 1 Uzay Aracı Veri Gönderemiyor

NASA'nın yayınladığı bilgilere göre Voyager 1, topladığı araştırma verilerini Dünya'ya göndermeye hazırlanıyor. Ancak teknik sorunlar nedeniyle veriler sıkışıp kalıyor ve bu durum, bilgilerin Dünya'ya eksik ve anlamsız bir şekilde iletilmesine sebep oluyor.

Beyni okuyabilen yapay zeka nihayet test edildi! Doğruluk oranı şaşırttı…

Üstelik Voyager 1, uzayda çok fazla ilerlediği için Dünya ile arasındaki mesafe giderek arttı ve bu durumda iletişim süresi de arttı. Bu bağlamda uzay aracına bir komut gönderilmesi ve geri bir dönüş alınması 48 saat sürüyor. Bu da sorunun çözülmesini biraz zorlaştırmakta.

NASA mühendisleri sorunun nedenini araştırıyor fakat uzay aracı ile 2 günde bir iletişim kurabildikleri için çözümü bulmanın biraz zaman alacağı tahmin ediliyor. Bu tarz teknik sorunlar yaşandığı durumlarda başvurulan çözüm yöntemlerinden birisi uzay aracını yeniden başlatmak.

NASA'nın Voyager 1 Uzay Aracı Veri Gönderemiyor

Ancak yeniden başlatma, mevcut sorunda işe yaramıyor. Zira Voyager 1'in donanımları oldukça eski. Bu doğrultuda mühendislerin de daha farklı bir çözüm bulması gerekiyor gibi görünüyor. Aslına bakacak olursak bu araç, daha önce de benzer sorunlar ile karşı karşıya kalmıştı.

Fakat önceki teknik arızalarda veri göndermeye devam etmişti. Voyager 1'deki şu anki problemin öncekilerden daha ciddi olduğu tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Dünya, NASA, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NASA'nın Voyager 1 Uzay Aracı Veri Gönderemiyor - Son Dakika


22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi linç edilmek istendi Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi linç edilmek istendi
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27
İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18
Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
19:48
Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:09
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Biden'a rest çekti: Gazze'ye saldırılar devam edecek İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Biden'a rest çekti: Gazze'ye saldırılar devam edecek

Son Dakika
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
19:48 Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:09 İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Biden'a rest çekti: Gazze'ye saldırılar devam edecek
19:04 Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 23:14:15. #1.11#
SON DAKİKA: NASA'nın Voyager 1 Uzay Aracı Veri Gönderemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement