NASA\'nın Voyager 1 Uzay Aracı Veri Gönderemiyor

NASA'nın en eski uzay araçlarından biri olan Voyager 1, bundan uzun bir zaman önce yani 1977 yılında uzaya fırlatıldı. Dış Güneş Sistemi'ni ve Güneş'in heliosferinin ötesindeki yıldızlararası uzayı araştırmak için gönderilen bu araç, önemli bir sorunla karşı karşıya.

Voyager 1 ile veri iletişimi kurulamıyor!

Voyager 1, uzun yılların ardından teknik bir sorun ile gözleri kendisine çevirtti. NASA tarafından kısa süre önce yapılan açıklamaya göre uzay aracının veri gönderme sistemi ile dünyadaki telekomünikasyon ünitesi arasında bağlantı kurmada güçlük yaşanıyor.

NASA'nın yayınladığı bilgilere göre Voyager 1, topladığı araştırma verilerini Dünya'ya göndermeye hazırlanıyor. Ancak teknik sorunlar nedeniyle veriler sıkışıp kalıyor ve bu durum, bilgilerin Dünya'ya eksik ve anlamsız bir şekilde iletilmesine sebep oluyor.

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Üstelik Voyager 1, uzayda çok fazla ilerlediği için Dünya ile arasındaki mesafe giderek arttı ve bu durumda iletişim süresi de arttı. Bu bağlamda uzay aracına bir komut gönderilmesi ve geri bir dönüş alınması 48 saat sürüyor. Bu da sorunun çözülmesini biraz zorlaştırmakta.

NASA mühendisleri sorunun nedenini araştırıyor fakat uzay aracı ile 2 günde bir iletişim kurabildikleri için çözümü bulmanın biraz zaman alacağı tahmin ediliyor. Bu tarz teknik sorunlar yaşandığı durumlarda başvurulan çözüm yöntemlerinden birisi uzay aracını yeniden başlatmak.

Ancak yeniden başlatma, mevcut sorunda işe yaramıyor. Zira Voyager 1'in donanımları oldukça eski. Bu doğrultuda mühendislerin de daha farklı bir çözüm bulması gerekiyor gibi görünüyor. Aslına bakacak olursak bu araç, daha önce de benzer sorunlar ile karşı karşıya kalmıştı.

Fakat önceki teknik arızalarda veri göndermeye devam etmişti. Voyager 1'deki şu anki problemin öncekilerden daha ciddi olduğu tahmin ediliyor.

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