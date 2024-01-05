NASA ve Lockheed Martin uzun süredir X-59 süpersonik uçağı üzerinde çalışıyor. "Ultra sessiz" süpersonik uçuş amacıyla geliştirilen X-59; on yıllık Quesst misyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Uçağının önümüzdeki hafta resmen tanıtılması planlanıyor.

NASA ve Lockheed Martin X-59 süpersonik uçağı hangardan çıkıyor

Süpersonik uçak, 12 Ocak'ta Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki hangardan çıkarılacak. 30 metre uzunluğunda ve Mach 1.4 hızında olan X-59'un en büyük özelliği ise süpersonik uçarken patlamaya yol açmaması.

Lockheed Martin ve NASA Skunk Works tarafından hazırlanan X-59, önümüzdeki aylarda uçuş testlerine doğru ilk adımı atmış olacak. İlk aşamada uçağın performansı ve sessiz süpersonik teknolojileri değerlendirilecek.

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Daha sonra ise ABD'deki bazı şehirlerde yapılacak testlerle vatandaşların süpersonik patlamalara karşı tepkileri hakkında veri toplanacak. NASA'nın açıklamasına göre, "yüksek sonik patlama yerine yumuşak bir gürültü" yaratacak şekilde tasarlandı.

İlk olarak 1970'li yıllarda ticari uçuşlara başlayan Concorde, yaklaşık 30 yıl boyunca ses hızının üzerinde yolculuklara imza atmıştı. Ancak eski süpersonik uçak, gürültü sorunları nedeniyle 2003 yılında emekliye ayrılmıştı.

NASA ise X-59 programının ilk kez sivil süpersonik hava yolculuğuna izin vereceğini düşünüyor. Uçağın hizmete girmesi, bu hedef kapsamında önemli bir adımı temsil ediyor. X-59'un ani gürültüyü daha sessiz bir hale getirmesi ile bu uçakların oluşturduğu gürültü kirliliğinin önüne geçebilir.

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