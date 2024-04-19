Netflix, gelir ve abone sayısını açıklamama kararı aldı

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Dünyanın en büyük dijital akış platformu sağlayıcısı olarak bilinen Netflix, önemli bir değişikliğe gitti. Buna göre şirket, artık her çeyrek kaç para kazandığını ve abone sayısını açıklamayacak. Peki neden? İşte ayrıntılar…

Netflix, gelir ve abone sayısını neden her çeyrek açıklamayacak?

Bilindiği üzere Netflix, üç aylık dönemler halinde mali raporlarını yayımlıyor. Hatta geçtiğimiz saatlerde 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin verileri de paylaştı. Bu raporlar, şirketin geliri, net karı ve abone sayısı gibi yatırımcılar için önemli bilgiler içerir. Aynı zamanda bu bilgiler, şirketin performansını da ortaya koyar.

Netflix, 2025'in ilk çeyreği itibarıyla yani önümüzdeki yıldan itibaren abone sayısını ve elde ettiği geliri paylaşmayacağını açıkladı. Bunun için firma, abone sayısının artık şirketin gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olduğunu belirtti.

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Netflix, finansal raporlarını artık sadece abone sayısında önemli başarılara ulaştığında yayımlayacak. Aslına bakacak olursak şirketin böyle bir karar alması pek de şaşırtmadı. Zira Apple ve Google gibi büyük teknoloji devleri de Netflix'e benzer bir yaklaşım benimsemiş durumda.

Netflix, beklentileri aştı

Netflix, geçtiğimiz gün 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin yılın ilk finansal raporunu yayımladı. Buna göre şirketin 9.33 milyon yeni abone kazandığını görüyoruz. Ayrıca 9.33 milyar dolar gelir elde etmişken, net kar ise 2.33 milyar dolar olarak açıklandı. Firma, analistlerin beklentilerini aştı.

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