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Netflix'in En Popüler Dizileri Açıklandı - Son Dakika
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Netflix'in En Popüler Dizileri Açıklandı

Netflix, 25 Aralık ile 31 Aralık tarihleri arasında en çok izlenen dizileri sıraladı. La Casa de Papel Spinoff'u olan LCDP: Berlin birinci sırada yer aldı. Gyeongseong Creature ve The Manny ise ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldı.

Netflix\'in En Popüler Dizileri Açıklandı
04.01.2024 - 14:30,
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Dünyanın en büyük dijital akış platformu Netflix, her hafta düzenli olarak en çok izlenen yapımları sıralıyor. Böylelikle sinema severler, en popüler dizi ve filmleri görebilme fırsatı elde ediyor. Son olarak Netflix, geçtiğimiz haftanın en popüler dizilerini sıraladı.

Netflix'te haftanın en popüler dizileri

Netflix, en çok izlenen diziler listesini güncelledi. Böylelikle 25 Aralık ile 31 Aralık tarihleri aralığında en popüler yapımlar gözler önüne serildi. Bu listenin birinci sırasında La Casa de Papel Spinoff'u olan LCDP: Berlin yer aldı. Uzun bir süredir merakla beklenen ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan yapım, toplamda 74 milyon 300 bin saat izlenme süresi kaydetti.

Netflix'in En Popüler Dizileri Açıklandı

Sıralamanın ikinci ve üçüncü sırasında ise sırasıyla Gyeongseong Creature ve The Manny olduğunu görüyoruz. Bu iki yapım sırasıyla 48 milyon 500 bin ve 47 milyon saat izlendi. Hemen ardından True Beauty, My Demon ve Single's Inferno onları takip etti. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz

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En popüler Netflix dizileri şu şekilde sıralandı;

SıraDiziİzleme Süresi1LCDP Berlin: 1. sezon74 milyon 300 bin2Gyeongseong Creature: 1. sezon48 milyon 500 bin3The Manny47 milyon4True Beauty38 milyon 600 bin5My Demon: 1. sezon27 milyon 700 bin6Single's Inferno: 3. sezon19 milyon 400 bin7Welcome to Samdal-ri: 1. sezon15 milyon 300 bin8Yu Yu Hakusho: 1. sezon11 milyon9The Golden Hour: 1. sezon10 milyon 300 bin10Pokémon Concierge: 1. sezon3 milyon 100 bin

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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