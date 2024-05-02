Netflix'te En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Açıklandı - Son Dakika
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Teknoloji

Netflix'te En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Açıklandı

Netflix\'te En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Açıklandı

Netflix, her hafta en çok izlenen diziler ve filmler listesini paylaşarak popüler yapımları ortaya koyuyor. Son açıklanan listede Baby Reindeer: Limited Series birinci sırada yer alırken, diğer yapımlar da sıralamada kendine yer buldu.

02.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:21
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Netflix, her hafta düzenli olarak platformda en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşarak hangi yapımların popüler olduğunu anlamamızı sağlıyor. Son paylaşılan en popüler diziler listesinde ise yeni yapımın liderliğini koruduğunu görüyoruz. İşte Netflix en çok izlenenler…

Netflix çok izlenenler: Baby Reindeer zirvede!

Netflix'te haftanın en çok izlenen dizileri listesine baktığımızda birinci sırada 11 Nisan'da seyirciye sunulan Baby Reindeer: Limited Series'ın yer aldığını görüyoruz. Hafta boyunca 87 milyon 400 bin saat izlenme süresi kaydeden bu diziyi Dead Boy Detectives: 1. sezon takip etti.

Listenin devamında ise 3 Body Problem: 1. sezon, The Gentlemen: 1. sezon, Unlocked: A Jail Experiment: 1. sezon, The Circle: 6. sezon, Heartbreak High: 2. sezon ve Our Living World: Limited Series yer aldı. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Netflix haftanın en çok izlenenleri şu şekilde sıralandı;

SıraDiziToplam İzlenme Süresi1Baby Reindeer: Limited Series87 milyon 400 bin saat2Dead Boy Detectives: 1. sezon22 milyon 200 bin saat33 Body Problem: 1. sezon16 milyon 000 bin saat4The Gentlemen: 1. sezon15 milyon 100 bin saat5Unlocked: A Jail Experiment: 1. sezon13 milyon 600 bin saat6The Circle: 6. sezon12 milyon 200 bin saat7Heartbreak High: 2. sezon12 milyon 000 bin saat8Our Living World: Limited Series6 milyon 400 bin saat9CoComelon Lane: 2. sezon4 milyon 800 bin saat10Bad Dinosaurs: 1. sezon4 milyon 600 bin saat

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Netflix'te En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Açıklandı - Son Dakika

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