Netflix\'te En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Açıklandı

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Netflix, her hafta düzenli olarak platformda en çok izlenen dizi ve filmleri paylaşarak hangi yapımların popüler olduğunu anlamamızı sağlıyor. Son paylaşılan en popüler diziler listesinde ise yeni yapımın liderliğini koruduğunu görüyoruz. İşte Netflix en çok izlenenler…

Netflix çok izlenenler: Baby Reindeer zirvede!

Netflix'te haftanın en çok izlenen dizileri listesine baktığımızda birinci sırada 11 Nisan'da seyirciye sunulan Baby Reindeer: Limited Series'ın yer aldığını görüyoruz. Hafta boyunca 87 milyon 400 bin saat izlenme süresi kaydeden bu diziyi Dead Boy Detectives: 1. sezon takip etti.

Listenin devamında ise 3 Body Problem: 1. sezon, The Gentlemen: 1. sezon, Unlocked: A Jail Experiment: 1. sezon, The Circle: 6. sezon, Heartbreak High: 2. sezon ve Our Living World: Limited Series yer aldı. Tüm sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Netflix haftanın en çok izlenenleri şu şekilde sıralandı;