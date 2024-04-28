Teknoloji

Niğde'de "HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathonu" yarışması gerçekleştirildi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Teknopark ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliğinde Valilik, belediye ile Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi desteğiyle düzenlenen yarışmada, 24 takım ve 85 yarışmacı 24 saat içerisinde yapay zekayla ilgili projeleri için yazılım hazırlayarak jüriye sundu.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Savunma Sanayi Başkanlığı Müşaviri ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, devletin üretken gençlere sahip çıktığını söyledi.

Yapay zekanın siber güvenliğin önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Kesici, "Savunma sanayi alanında ülkemiz zoru başardı. Şu an savunma sanayi alanında marka değeri ve patentleri olan, devler liginde çok önemli başarılar elde eden bir ülke olarak karşınızdayız. Sizler gibi genç kardeşlerimize inanarak bu işleri beraber başardık, yaptık ve devam edeceğiz. Bilişim sistemleri ve siber güvenlik kümelenmesi alanında da ülkemizin genç mühendisleri bunu başaracak." diye konuştu.

Vali Cahit Çelik de "Bir ürünü ortaya koyduğunuzda inanın çalışmadan olmaz. Eğer kendinize inancınız varsa ve çalışıyorsanız aşamayacağınız hiçbir şey yoktur." dedi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise yarışmanın üniversitenin önemli faaliyetlerinden olduğunu aktardı.

Niğde Teknopark Genel Müdürü Rıfat Battaloğlu da tüm katılımcılara ve yarışmacılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren takım ve yarışmacılara ödülleri verildi.