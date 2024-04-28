Niğde'de "HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathonu" Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Niğde'de "HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathonu" Yarışması Gerçekleştirildi

Niğde\'de "HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathonu" Yarışması Gerçekleştirildi

Niğde'de "HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathonu" yarışması gerçekleştirildi.

28.04.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de "HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathonu" yarışması gerçekleştirildi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Teknopark ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliğinde Valilik, belediye ile Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi desteğiyle düzenlenen yarışmada, 24 takım ve 85 yarışmacı 24 saat içerisinde yapay zekayla ilgili projeleri için yazılım hazırlayarak jüriye sundu.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Savunma Sanayi Başkanlığı Müşaviri ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, devletin üretken gençlere sahip çıktığını söyledi.

Yapay zekanın siber güvenliğin önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Kesici, "Savunma sanayi alanında ülkemiz zoru başardı. Şu an savunma sanayi alanında marka değeri ve patentleri olan, devler liginde çok önemli başarılar elde eden bir ülke olarak karşınızdayız. Sizler gibi genç kardeşlerimize inanarak bu işleri beraber başardık, yaptık ve devam edeceğiz. Bilişim sistemleri ve siber güvenlik kümelenmesi alanında da ülkemizin genç mühendisleri bunu başaracak." diye konuştu.

Vali Cahit Çelik de "Bir ürünü ortaya koyduğunuzda inanın çalışmadan olmaz. Eğer kendinize inancınız varsa ve çalışıyorsanız aşamayacağınız hiçbir şey yoktur." dedi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise yarışmanın üniversitenin önemli faaliyetlerinden olduğunu aktardı.

Niğde Teknopark Genel Müdürü Rıfat Battaloğlu da tüm katılımcılara ve yarışmacılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren takım ve yarışmacılara ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Niğde, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Niğde'de 'HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathonu' Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
17:04 Londra derbisi nefes kesti 5 gollü maçta zafer Arsenal’in Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:43 Nusret’in Etiler’deki restoranına bir ayda ikinci saldırı Nusret'in Etiler'deki restoranına bir ayda ikinci saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 18:22:06. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de "HackNiğde Geleceğin Çözümleri Hackathonu" Yarışması Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement