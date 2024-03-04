Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nde Yeni Medya ve İletişim Bölümü Açıldı

OPPO Modelleri için Mart Ayında ColorOS 14 Güncellemesi

OPPO, yeni arayüzü ColorOS 14 için mart ayında güncelleme dağıtımına devam ediyor. Şirket, daha kararlı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunduğunu iddia ederken, hangi modellerin güncellemeyi alacağı merak konusu. Güncelleme takvimine göre, Find N3, Find N3 Flip, Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X5, Find X3 Pro, Reno 10 Pro+ 5G, Reno 10 Pro 5G, Reno 10 5G, Reno 8 Pro 5G, Reno 8 5G, Reno 8, Reno 8T 5G, Reno 8T, Reno 7, F23 5G, F21s Pro, F21 Pro, K10 5G, A98 5G, A78 5G, A77 5G, A77, A77s, A58, A57, A38 ve A18 modelleri güncellemeyi alacak. ColorOS 14 ile birlikte yükseltilmiş Trinity Engine, ROM Vitalization, Picture Keeper, Aquamorgraphic Renklendirme sistemi ve yeni Smart Touch gibi yenilikler de sunulacak.