Nintendo, Süper Mario Kardeşler Filmi 2 için onay verdi

Sinema dünyası geçtiğimiz yılı oldukça verimli geçirdi. Barbie ve Oppenheimer arasındaki rekabet yıla damga vurmuş olsa da, Super Mario Bros. filminin en çok izlenen ikinci yapım olması dikkatlerden kaçmadı. Bu popülariteyi devam ettirmek isteyen Nintendo, Süper Mario Kardeşler Filmi 2 için onayı verdi.
Süper Mario Kardeşler Filmi 2 ne zaman çıkacak?
Nintendo ve Illumination Entertainment, Super Mario Bros. filminin devamının geliştirilmekte olduğunu açıkladı. Bu kapsamda filmin 3 Nisan 2026'da vizyona girmesinin planlandığını dile getirdi. Illumination Studios, filmin animasyonuna başlandığını ve Aaron Horvath ile Michael Jelenic'in yönetmen olacağını söyledi.
Filmin yapımcılığını bir kez daha Shigeru Miyamoto ve Meledandri üstlenecek. Miyamoto, yeni yapımın ilk filmde kurulan dünya üzerine inşa edileceğini belirtti. Bu kapsamda izleyicilerin "parlak ve eğlenceli bir hikaye" beklemeleri gerektiğini söyledi.
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Nintendo'nun şu anda iki büyük oyunu film haline getiriyor. Bir süre önce duyurulan Legend of Zelda filmi, Maze Runner yönetmeni Wes Ball tarafından hazırlanıyor. Bu yapımın da 2024'te sunulması bekleniyor.
Süper Mario Kardeşler Filmi 2 onayına ek olarak, Nintendo yakında çıkacak Switch oyunu ve koleksiyonu hakkında da açıklamalarda bulundu. Buna göre 3DS oyunu Dark Moon'un remastered versiyonu Luigi's Mansion 2 HD'nin 27 Haziran'da Switch'e sunulacağı belirtti.
Paper Mario: The Thousand-Year Door ise 23 Mayıs'ta Switch'e sunulacak. Nintendo Switch Online Game Boy koleksiyonu ise 12 Mart'ta yeni Mario oyunlarıyla genişleyecek.
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