Nisan 2024\'te IMDb Puanlarına Göre En İyi Diziler

Son yıllarda birçok yeni dizi seyirciye sunuldu. Bunlardan bazıları unutulmuşken, bazıları ise övgü yağmuruna tutuldu ve en sevilen yapımlar sıralamasına adını yazdırdı. Peki Nisan 2024 itibariyle sevilen diziler neler? İşte IMDb puanlarına göre en iyi diziler…

IMDb puanlarına göre en iyi diziler – Nisan 2024

Dizi ve film puanlama platformu olan IMDb tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Breaking Bad'in zirvede yer aldığını görüyoruz. 10 üzerinden 9.5 puan alan yapımı 9.4/10 skorlu Band of Brothers takip ediyor. Üçüncü sıradaysa Chernobyl yer alıyor.

Öte yandan The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty dizileri de ilk 10 sıralamasında yer alıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IMDb puanlarına göre en iyi diziler şu şekilde sıralandı;