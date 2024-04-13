Son yıllarda birçok yeni dizi seyirciye sunuldu. Bunlardan bazıları unutulmuşken, bazıları ise övgü yağmuruna tutuldu ve en sevilen yapımlar sıralamasına adını yazdırdı. Peki Nisan 2024 itibariyle sevilen diziler neler? İşte IMDb puanlarına göre en iyi diziler…
IMDb puanlarına göre en iyi diziler – Nisan 2024
Dizi ve film puanlama platformu olan IMDb tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Breaking Bad'in zirvede yer aldığını görüyoruz. 10 üzerinden 9.5 puan alan yapımı 9.4/10 skorlu Band of Brothers takip ediyor. Üçüncü sıradaysa Chernobyl yer alıyor.
Öte yandan The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty dizileri de ilk 10 sıralamasında yer alıyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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IMDb puanlarına göre en iyi diziler şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Nisan 2024'te IMDb Puanlarına Göre En İyi Diziler - Son Dakika Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek. Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. 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Tasarımıyla da dikkat çeken telefon, Leica M serisi fotoğraf makinesini andırıyor. Yazılım tarafında da etkileyici özelliklere sahip olan Leitz Phone 3, kullanıcılara geniş olanaklar sunuyor. Ancak telefonun bazı dezavantajları da bulunuyor, örneğin sadece Japonya'da satılması ve yazılım desteği konusunda belirsizlikler olması. Ünlü rap sanatçısı Killa Hakan'ın telefonu ve kullanım alışkanlıkları hakkında bilgiler. Killa Hakan, Türkçe rap müziğinin kabul görmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, şu anda iPhone 13 Pro kullanıyor. Sosyal medya uygulamaları dışında telefonunu aktif bir şekilde kullanmayan sanatçı, sadece maillerini kontrol ediyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor. Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi. Western Digital, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 4 TB kapasiteli SD kart ile dikkatleri üzerine çekti. Ürünün dünyada bir ilk olduğu belirtilirken, içerik üreticiler için büyük bir fayda sağlayacağı söyleniyor. SD kartın 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni SD kart, en yüksek SDUC standardıyla tam entegre bir şekilde çalışacak ve 8K video kaydı alma özelliğine sahip olacak. Western Digital'ın bu yeni ürünü, bellek sektöründe önemli bir değişikliğe yol açabilir. Sony, yeni alt markası ULT Power Sound markası altında satacağı kablosuz hoparlörlerini resmi olarak duyurdu. Toplamda 3 farklı hoparlörün piyasaya sürüleceği söylenirken, ürünlerin büyük oranda bass odaklı olacağı belirtiliyor. Yeni markanın Extra Bass ve XE serilerinin bir devamı olduğu düşünülüyor. Özel bir ULT butonu ile birlikte gelecek olan cihazlar ULT1 modunda daha sessiz ve derin bir bass sunarken, ULT2 modunda ise güçlü bir bass kapasitesi sağlıyor. Sony'nin yeni hoparlörleri arasında kule tipi ULT Tower 10, ULT Field 7 ve ULT Field 1 modelleri bulunuyor.
SıraDiziPuan1Breaking Bad9.5/102Band of Brothers9.4/103Chernobyl9.3/104The Wire9.3/105Avatar: The Last Airbender9.3/106The Sopranos9.2/107Game of Thrones9.2/108The World at War9.2/109Bluey9.4/1010Rick and Morty9.1/1011Hagane no renkinjutsushi9.1/1012The Last Dance9.1/1013The Twilight Zone9.1/1014Sherlock9.1/1015The Viewnam War9.1/1016Batman: The Animated Series9.0/1017Shingeki no Kyojin9.1/1018Shogun9.1/1019Scam 1992: The Harshad Mehta Story9.3/1020The Office9.0/1021Arcane: League of Legends9.0/1022Better Call Saul9.0/1023Firefly9.0/1024Hunter x Hunter9.0/1025Only Fools and Horses9.0/1026The Civil War9.0/1027Death Note: Desu nöto8.9/1028Seinfeld8.9/1029The Beatles: Get Back9.0/1030Dekalog8.9/1031True Detective8.9/1032Gravity Falls8.9/1033Şahsiyet9.0/1034Kauböi bibappu: Cowboy Bebop8.9/1035Fargo8.9/1036Nathan for You8.9/1037Apocalypse: La 2ème guerre mondiale9.0/1038Taskmaster9.0/1039When They See Us8.8/1040Last Week Tonight with John Oliver8.8/1041Gibi9.0/1042Friends8.9/1043Succession8.8/1044TVF Pitchers9.1/1045It's Always Sunny in Pihaledelphia8.8/1046Monty Python's Flying Circus8.8/1047The West King8.9/1048Curb Your Anthusiasm8.8/1049Dash Boot8.8/1050One Piece: Wan pisu9.0/1051BoJack Horseman8.8/1052Fawlty Towers8.8/1053Leyla ile Mecnun9.1/1054Pride and Prejudice8.8/1055Freaks and Geeks8.8/1056Blackadder Goes Forth8.8/1057Twin Peaks8.8/1058Dragon Ball Z8.8/1059Narcos8.8/1060Dragon Ball Z: Doragon böru zetto8.8/1061Sösö no Furiren9.0/1062I, Claudius8.8/1063Eung-dab-ha-ra 19889.1/1064Black Mirror8.7/1065South Park8.7/1066Ted Lasso8.8/1067Over the Garden Wall8.8/1068Vinland Saga8.8/1069Gullak9.1/1070Kota Factory9.0/1071Peaky Blinders8.8/1072The Last of Us8.7/1073Six Feet Under8.7/1074Rome8.7/1075Panchayat8.9/1076Oz8.7/1077Steins;Gate8.8/1078Bleach: Sennen Kessen-hen9.0/1079Dark8.7/1080Blue Eye Samurai8.7/1081The Boys8.7/1082Felabag8.7/1083The Shield8.7/1084Battlestar Galactica8.7/1085Downton Abbey8.7/1086Kenpuu Denki Berserk8.7/1087The Simpsons8.7/1088Severance8.7/1089Arrested Development8.7/1090House M.D.8.7/1091One Punch Man: Wanpanman8.7/1092Mad Men8.7/1093Invincible8.7/1094Peep Show8.7/1095Star Trek: The Next Generation8.7/1096Stranger Things8.7/1097The Adventures of Sherlock Holmes8.7/1098Mahabharat8.9/1099The Marvelous Mrs. Maisel8.7/10100Justice League Unlimited8.7/10
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Nisan 2024'te IMDb Puanlarına Göre En İyi Diziler - Son Dakika
Mastercard'ın hazırladığı Signal raporuna göre yapay zeka, hesaplama gücü ve veri teknolojisi ekonomi ve işletmelerin büyümesini belirleyen gelişmeler olacak. Yeni teknolojiler ise günlük hayatı daha sezgisel ve etkileşimli hale getirecek.
Google One platformu, VPN desteğini sonlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar arasında büyük tepki toplayan bu kararın yanı sıra, Google One'ın diğer özelliklerini de kaybedeceği öne sürülüyor. VPN hizmetinin yerini ise Pixel VPN alacak. Ancak bu özellik yalnızca Pixel telefon sahiplerine sunulacak. Google kullanıcıları, bu kararın ardından mağdur olmamış olsa da, Pixel VPN'in ilerleyen zamanlarda tüm kullanıcılara açılabileceği iddia ediliyor. Şirket, elde edeceği bütçe fazlasını yeni yapay zeka projelerine yönlendirmeyi hedefliyor. Google One'a eklenecek yeni özellikler ise merakla bekleniyor.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler bir yana motosiklet ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak birkaç gün önce APEC APS2 Elektrikli Moped getiren A101, şimdi ise APEC APX5 150 cc Maxi Scooter satmaya hazırlanıyor. A101 tarafından 18 Nisan Perşembe gününden itibaren satılmaya başlanacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter, fiyatı ile dikkat çekti. L3e-A2 kategorisindeki motosikletin azami hızı saatte 95 kilometre. Motor kapasitesi 149,6 cm iken, azami net gücü ve net torku ise sırasıyla 7,6 kW ve 10,7 Nm. A101 tarafından satılacak APEC APX5 150 cc Maxi Scooter'ın fiyatı ise 64 bin 990 TL olarak belirlendi.
Apple, İngiltere merkezli 1.500'den fazla geliştiriciden haksız komisyon ücretleri talep ettiği iddialarıyla yüzleşecek. Dava liderliğini, rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Sean Ennis yapıyor ve davanın ceza ücreti neredeyse 1 milyar doları buluyor. Bu dava, Apple'ın App Store üzerinden aldığı yüksek komisyon ücretleri nedeniyle dünya çapında eleştirilerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
Korgeneral Metin Tokel, Selçuk Bayraktar ve Ahmet Akyol, Türk mühendislerince üretilmiş yüksek teknolojiyle donatılmış sınır ve ötesindeki birlikler ile üs bölgelerinde görevli Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında teknik istişarelerde bulunan ekip, kahraman Mehmetçiklerle bayramlaşarak desteklerini ifade etti.
Leica'nın yeni akıllı telefonu Leitz Phone 3, diğer telefonlara göre fotoğraf konusunda oldukça üstün özelliklere sahip. Klasik Leica lenslerinin diyafram duraklarını taklit edebilme yeteneği, bokeh efekti ve karakteristik renk simulasyonu gibi özelliklerle fotoğrafçılar için önemli bir araç haline geliyor. Tasarımıyla da dikkat çeken telefon, Leica M serisi fotoğraf makinesini andırıyor. Yazılım tarafında da etkileyici özelliklere sahip olan Leitz Phone 3, kullanıcılara geniş olanaklar sunuyor. Ancak telefonun bazı dezavantajları da bulunuyor, örneğin sadece Japonya'da satılması ve yazılım desteği konusunda belirsizlikler olması.
Ünlü rap sanatçısı Killa Hakan'ın telefonu ve kullanım alışkanlıkları hakkında bilgiler. Killa Hakan, Türkçe rap müziğinin kabul görmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, şu anda iPhone 13 Pro kullanıyor. Sosyal medya uygulamaları dışında telefonunu aktif bir şekilde kullanmayan sanatçı, sadece maillerini kontrol ediyor.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerine Intel ve AMD gibi ABD'li yarı iletken şirketlerine ait çipleri, sistemlerinden kaldırmalarına yönelik bir talimat verdi. Bu adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye uyguladığı yaptırımlara tepki olarak atıldığı düşünülüyor.
Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, geleceğin meslekleri arasında yazılım mühendisi, e-ticaret uzmanı, yapay zeka uzmanı ve bilişim uzmanı yer alıyor. En fazla çalışan temininde güçlük çekilen meslekler ise makineci (dikiş), garson, ahşap mobilya imalat ustası, inşaat işçisi, akaryakıt satış danışmanı ve çelik kaynakçısı olarak belirlendi.
Western Digital, geçtiğimiz günlerde tanıttığı 4 TB kapasiteli SD kart ile dikkatleri üzerine çekti. Ürünün dünyada bir ilk olduğu belirtilirken, içerik üreticiler için büyük bir fayda sağlayacağı söyleniyor. SD kartın 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni SD kart, en yüksek SDUC standardıyla tam entegre bir şekilde çalışacak ve 8K video kaydı alma özelliğine sahip olacak. Western Digital'ın bu yeni ürünü, bellek sektöründe önemli bir değişikliğe yol açabilir.
Sony, yeni alt markası ULT Power Sound markası altında satacağı kablosuz hoparlörlerini resmi olarak duyurdu. Toplamda 3 farklı hoparlörün piyasaya sürüleceği söylenirken, ürünlerin büyük oranda bass odaklı olacağı belirtiliyor. Yeni markanın Extra Bass ve XE serilerinin bir devamı olduğu düşünülüyor. Özel bir ULT butonu ile birlikte gelecek olan cihazlar ULT1 modunda daha sessiz ve derin bir bass sunarken, ULT2 modunda ise güçlü bir bass kapasitesi sağlıyor. Sony'nin yeni hoparlörleri arasında kule tipi ULT Tower 10, ULT Field 7 ve ULT Field 1 modelleri bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?