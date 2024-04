Nothing Phone (2) için ChatGPT Güncellemesi Yayınlandı

Teknoloji

Sürekli güncelleme alan cihazlar listesine Nothing de eklendi. Telefon üreticisi tarafından düzenli olarak akıllı telefonlarına ve diğer cihazlara güncelleme yayınlanıyor. Yayınlanan son Nothing OS 2.5.5 güncellemesinde ise firma, ChatGPT eklentisini Phone (2) için getiriyor. İşte Nothing Phone (2) ChatGPT özellikleri ve güncelleme detayları…

Nothing Phone (2)'ye güncelleme ile birçok yeni özellik geliyor

Phone (2a) için Nothing OS 2.5.5 güncellemesini kamera geliştirmeleri, hata düzeltmeleri, Nisan güvenlik paketi gibi özelliklerle yayınlayan şirket, şimdi de Phone (2) için aynı güncellemeyi ChatGPT eklentisiyle kullanıcılara sundu.

ChatGPT eklentisi ile daha hızlı performans ve daha kolay erişim sağlamayı hedefleyen Nothing, bu ayın sonunda Phone (1) ve Phone (2a) için eklentiyi yayınlayacak. Haziran ayında ise Ear ve Ear (a) ürünlerine de ChatGPT entegrasyonunu duyuracak üretici, yapay zeka desteğini arkasına almış gibi görünüyor.

İşte Nothing Phone (2) için Nothing OS 2.5.5 güncelleme notları:

ChatGPT Entegrasyonu

Play Store'dan yüklenen en son ChatGPT sürümünde aşağıdaki özellikler mevcuttur:

Ear ve Ear (a) için ChatGPT ile sesli görüşme başlatmak üzere Nothing X'e yeni bir hareket seçeneği eklendi. Çok yakında diğer ses ürünlerimizle de karşınızda olacağız.

Daha hızlı erişim için ChatGPT'yi ana ekranınızdan farklı modlarda başlatmak üzere yeni ChatGPT widget'ları eklendi.

İçeriği doğrudan ChatGPT'deki yeni bir sohbete yapıştırmak için ekran görüntüsüne ve pano açılır penceresine bir düğme eklendi.

Yeni özellikler

Kamera artık Ultra XDR'yi destekliyor. Ayarlamak için Kamera ayarları > Ultra XDR'ye gidin.

Kamera uygulamasında Fotoğraf ve Portre Modları artık bir HDR anahtarına sahip. Üstteki ayarlar aracılığıyla etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

RAM Güçlendirici özelliği eklendi. Ayarlamak için Ayarlar > Sistem > RAM Güçlendirici'ye gidin.

Daha kolay ses yönetimi için Hızlı Ayarlar'a Zil Modu seçeneği eklendi.

Hareket halindeyken zahmetsiz ses kaydı için yeni bir Kaydedici widget'ı eklendi.

Güç kullanımını daha verimli bir şekilde izlemek için yeni bir Pil widget'ı tanıtıldı.

Geliştirici seçeneklerine Glif Arayüzü Hata Ayıklama Modu eklendi.

İyileştirmeler ve Hata Düzeltmeleri

Gelişmiş sistem kararlılığı, NFC işlevselliği ve Wi-Fi bağlantı kararlılığı.

Daha düzgün widget ve uygulama açılışları için optimize edilmiş animasyonlar.

Hızlı Ayarlar'da Bluetooth'u ayarlarken tepki hızı iyileştirildi.

Etkileşimleri daha sezgisel hale getirmek için optimize edilmiş ses seviyesi ayarları.

Müzik Çalar widget'ındaki albüm kapağı ekranının netliği iyileştirildi.

Arama sırasında veri özelliği etkinken SIM kartları değiştirirken yaşanan deneyim sorunları düzeltildi.

Uygulamaları kilit ekranındaki Hızlı Ayarlar'dan başlatırken yaşanan titreme sorunu çözüldü.

AOD arayüzündeki titreme sorunları çözüldü.

Belirli senaryolarda ekran paylaşımı sonlandırıldıktan sonra kilit ekranı widget'larının kaybolması sorunu giderildi.

Kilit açmak için kaydırma işlemi kesintiye uğradığında anormal kilit ekranı duvar kağıdı görüntüsü giderildi.

Bir saat bağlandığında Bluetooth'un kapalı olduğunu gösteren widget görüntüleme sorunu düzeltildi.

Hızlı Ayarlar widget'ında Wi-Fi ayarlanırken sık sık yenileme ve titreme sorunu çözüldü.

Diğer hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri.

Peki ya siz Nothing Phone (2) ChatGPT güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.