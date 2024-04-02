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Nothing Phone 3 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Nothing Phone 3 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Nothing Phone 3 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Nothing şirketi, akıllı telefon pazarında yeni modeli Phone 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun özellikleri arasında Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi, gelişmiş LED ışıklar ve köşeli tasarım yer alıyor. Fiyatının 480 ila 540 dolar arasında olması beklenen Phone 3'ün tanıtım tarihi henüz bilinmiyor.

02.04.2024 17:09
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Nothing, geçen yıllarda akıllı telefon pazarına merhaba dedi. Şirket bu alanda ürün çeşitliliğini artırmaya devam ederken, önümüzdeki dönemlerde Phone 3 ile karşımıza çıkacak. Akıllı telefonun lansman tarihi şu an için bilinmiyor ve şimdiye dek performans konusunda neler sunacağına dair çok fazla detay ortaya çıkmadı. Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı, zira Nothing Phone 3 ile ilgili ilk bilgiler kısa bir süre önce geldi. İşte Nothing Phone 3 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

Nothing Phone 3 bilinen özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi

Nothing Phone 3 modelinin kilit özellikleri şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı. Buna göre telefonda geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi karşımıza çıkacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Nothing Phone 3 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Modelin tasarım açısından markanın geleneklerine sadık kalması bekleniyor. Bu kapsamda gelişmiş LED ışıklar ve köşeli bir tasarım yeni modelde de kullanılacak. Akıllı telefonun fiyatlarına geldiğimizde 480 ila 540 dolar arasında satılmasını bekliyoruz. Bununla birlikte selefinin geçen yılın temmuz ayında tanıtıldığını göz önünde bulundurarak yeni modelin de benzer bir tanıtım takvimini izleyeceğini söyleyebiliriz.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Nothing Phone 2'nin özellikleri şöyle;

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) + Adreno 730

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2400 çözünürlük, AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı

Arka Kameralar:

Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.9,

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel

Ön Kamera: 32 Megapiksel

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0

Batarya: 4.700 mAh

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama Alanı:  128 GB/ 256 GB

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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