Nowa Games'in yeni mobil MMORPG oyunu kullanıcılarla buluşuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Nowa Games'in yeni mobil MMORPG oyunu kullanıcılarla buluşuyor

Nowa Games\'in yeni mobil MMORPG oyunu kullanıcılarla buluşuyor

Nowa Games, 13 Aralık'ta yeni mobil MMORPG oyunu Nowa Online World'ü tüm dünyada oyunseverlerin beğenisine sunacak.

09.12.2024 15:11
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kazım Aktaş ve Niyazi Aktaş'ın önderliğinde geliştirilen oyun, eşsiz bir fantastik evren, çarpıcı grafikler ve sürükleyici bir oynanış vadediyor.

Yaklaşık 4 yıl süren geliştirme süreci sonunda oyuncularla buluşmaya hazırlanan Nowa Online World, oyunculara zengin içerikler ve derinlikli bir oyun deneyimi sunacak.

Mobil platformlarda nadir görülen detaylı grafiklere sahip oyun, fantastik diyarların büyüleyici atmosferinde geçiyor.

Oyuncular, iki ırk ve dört sınıf arasından seçim yaparak kendi kahramanlarını yaratabilecek, yeteneklerini geliştirerek ve eşsiz ekipmanlar toplayarak maceraya katılabilecek.

Nowa Online World, yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda bir sosyal platform olmayı da hedefliyor.

Oyuncular, karanlık zindanlarda güçlü canavarlarla mücadele edebilecek, diğer oyuncularla işbirliği yaparak epik boss savaşlarına katılabilecek ve PvP arenalarında kıyasıya rekabetin keyfini çıkarabilecek.

Ayrıca, oyuncuların loncalar oluşturup arkadaşlıklar kurabileceği ve anılar biriktirebileceği bir platform sunan oyun, sosyal etkileşimlere büyük önem veriyor.

Nowa Games, oyunseverler için 2,5 milyon liralık bir ödül havuzu hazırladı. Önceden kayıt yaptıran oyuncular ise özel hediyeler ve oyun içi avantajlardan faydalanabilecek.

Oyun, 13 Aralık'tan itibaren App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Nowa Games'in yeni mobil MMORPG oyunu kullanıcılarla buluşuyor - Son Dakika

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