ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı çok gizli ağı devre dışı kaldı.

ABD'de dijital sistemlerdeki aksaklıklar sürüyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı çok gizli ağı devre dışı kaldı. ABD merkezli CNN televizyonunun 5 kaynağa dayandırdığı haberde, NSA'nın kurum içi iletişim ağında kesinti yaşandığı belirtildi. Haberde, ajansın sorunun boyutunu anlamaya çalıştığı ancak şu ana kadar bir siber saldırıya ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı. NSA, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

ABD'de daha öncede sistemsel arızlar yaşandı

Dün dijital hizmetlerde yaşanan anlık kesintileri ve bağlantı sorunlarını kullanıcı bildirimleriyle takip eden Downdetector.com adlı internet sitesi, ABD'de birçok bankaya erişim sıkıntısı yaşandığını bildirmişti.Erişim sıkıntısı yaşanan bankalar arasında JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank ve Wells Fargo bulunuyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), geçtiğimiz cumartesi günü hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim arızası nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında kalkışların durdurmuştu. Ülke genelinde uçakların kalkışlarını 4 saatten uzun süre durmuş ve 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana en uzun süreli kalkış durdurulması yaşanmıştı.