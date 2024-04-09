Nubia Flip: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon

Katlanabilir telefon pazarına biraz geç olsa da dahil olan Nubia, bugün ilk katlanabilir telefonu Nubia Flip'i tanıttı. Piyasadaki modellerin aksine orta-üst segmente hitap eden Nubia Flip, beklenildiği gibi rakiplerinden daha uygun fiyata piyasaya çıktı. İşte karşınızda tüm detayları ile Nubia Flip.
Standart akıllı telefon parasına katlanabilir Nubia Flip!
Bugün tüm özellikleri ile gözler önüne sürülen Nubia Flip, arka tarafında dev bir kamera adasına yer veriyor. Kamera adasının içerisinde ikinci ekranını taşıyan cihaz, burada 1,43 inç büyüklüğünde AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ikinci ekran, cihazı açmadan basit işlerinizi halletmenize imkan sağlıyor. Ön tarafta ise 6,9 inç büyüklüğünde FHD+ kalitesinde büyük bir ekran kullanılmış. 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ana ekran, 2160Hz PWM karartmaya ve DCI-P3 renk gamının tamamına sahip.
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alan Nubia Flip, 8GB ve 12GB olmak üzere iki RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında da 256GB ve 512GB olarak iki seçenek sunan cihaz, 4310 mAh gibi günümüzde ufak sayılabilecek bir pil ile geliyor. 33W hızlı şarj desteğine sahip olan bu pil tam şarja 73 dakikada ulaşıyor. Ayrıca cihaz NFC teknolojisini de üzerinde taşıyor.
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Ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanan cihaz, bu kameranın yanında 2 Megapiksel derinlik sensörüne de yer veriyor. Ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerası ile kaliteli sayılabilecek çekimler yapmanıza olanak sağlayan cihaz, toplam 209 gram ağırlığa ve 7 mm kalınlığa sahip. 200 binden fazla katlanma garantisi sunan cihaz, 8/256GB versiyon için 415 Dolar fiyat etiketine sahip. 12/256GB versiyonda bu fiyat 456 Dolar'a çıkarken, Nubia Flip'in en üst versiyonu olan 12/512GB 511 Dolar fiyatla satılıyor.
Siz Nubia Flip'i nasıl buldunuz? Fiyatı gerçekten uygun mu? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.
Nubia Flip özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › Nubia Flip: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon - Son Dakika Tayvan'da meydana gelen deprem sonrası RAM fiyatlarında artış yaşanabileceği iddiaları ortaya çıktı. Önde gelen bellek üreticilerinin fiyat açıklamalarını durdurması, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Bellek sektöründe zaten bir yükselme olan fiyatlar, deprem sonrası daha da artabilir. Porsche Macan serisinin en son güncellemesi, Macan 4 ve Macan Turbo sürücü ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen ve Türkçe konuşabilen bir dizi teknolojik özellikleri duyurdu. Güncelleme, araç içindeki ekran teknolojileri, artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı (HUD), Türkçe sesli asistan ve Android Automotive OS gibi yenilikleri içeriyor. Bu özelliklerle Porsche Macan, sürüş deneyimi açısından olduğu kadar teknolojik yenilikler açısından da dikkat çekici bir seçenek haline geliyor. Ekim 2023'te Qualcomm, ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i duyurdu. Microsoft, ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarının Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisine dayandığını ve Apple'ın M3 işlemcili MacBook Air modellerinden daha yüksek performans sunduğunu iddia etti. TSMC, Amerika pazarındaki girişimlerini artırmak için CHIPS and Science Act teşvik programı kapsamında 6,6 milyar dolarlık hibe alacak. Ayrıca 5 milyar dolarlık uzun vadeli bir kredi de alınacak. TSMC'nin Amerika'da 3 yeni üretim tesisi açması bekleniyor. Bu hamleyle TSMC'nin dünyadaki en büyük çip üreticisi olma unvanını koruması hedefleniyor. Google, Cihazımı Bul özelliğini iOS'a da sunacağını duyurdu. Bu özellik sayesinde Android kullanıcıları, kaybettikleri cihazlarını diğer Android cihazlarının oluşturduğu bir Bluetooth ağıyla bulabilecekler. Özelliğin çalışması için internete ihtiyaç duyulmayacak, sadece Bluetooth bağlantısı yeterli olacak. Ancak Bluetooth'u tamamen kapatmak yerine duraklatma seçeneği sunulacak. Şu an için ABD ve Kanada'da kullanıma sunulan özellik, Android 15 sürümüyle tüm dünyaya yayılacak. Son sızıntılara göre, BMW mühendisleri Tesla Cybertruck modelinden esinlenmeye çalışıyor olabilir. BMW'nin gelecekte piyasaya süreceği modeller için Cybertruck'tan ilham aldığı düşünülüyor. Bu hamlenin, şirketin planladığı bir pick-up modelinden kaynaklandığı düşünülüyor. Tamamen elektrikli olup olmayacağı henüz bilinmeyen bu aracın, sektörde büyük bir ses getirmesi bekleniyor. TCG KINALIADA, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet Projesi'nin son gemisi olarak Japonya'ya özel bir görev için yola çıktı. Bu görev, 134 yıl önce II. Abdülhamid'in Japonya ile olan dostluğu pekiştirmek için gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni'nin yarım bıraktığı görevi tamamlamak olarak belirlendi. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya teslim ettiği emanetlerin anısına Japonya'da bir anıt ve Türk Müzesi bulunmaktadır. Realme tarafından üretilen yeni P1 serisi, lansman öncesi ortaya çıktı. Realme P1 ve P1 Pro'nun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar paylaşıldı. Logitech'in yeni kablosuz oyuncu klavyesi G Pro X 60, yüzde 60 oyuncu klavyesi pazarına giriş yapıyor. Klavye, Lightspeed özelliği ve üç farklı bağlantı seçeneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, geniş alanlar sağlayarak kontrolü kolaylaştırıyor ve tuşları özelleştirme imkanı sunuyor. Ancak, mekanik klavye sevenler için uygun değil. Klavye, 179 dolardan satışa sunuluyor ve Türkiye pazarında da yakında satışa çıkacak.
ÖzellikDeğerİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 1RAM Bellek8GB/ 12GBDepolama256GB/ 512GBAna Ekran6,9 inç FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızıİkinci Ekran1,43 inç AMOLED, 466 x 466 piksel çözünürlükAna Kamera50 Megapikselİkinci Kamera2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera16 MegapikselPil4310 mAh, 33W hızlı şarj desteğiAğırlık209 gramKalınlık7 mmFiyatlar– 8/256GB: 415 Dolar– 12/256GB: 456 Dolar– 12/512GB: 511 Dolar
Son Dakika › Teknoloji › Nubia Flip: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon - Son Dakika
Tayvan'da meydana gelen deprem sonrası RAM fiyatlarında artış yaşanabileceği iddiaları ortaya çıktı. Önde gelen bellek üreticilerinin fiyat açıklamalarını durdurması, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Bellek sektöründe zaten bir yükselme olan fiyatlar, deprem sonrası daha da artabilir.
Porsche Macan serisinin en son güncellemesi, Macan 4 ve Macan Turbo sürücü ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen ve Türkçe konuşabilen bir dizi teknolojik özellikleri duyurdu. Güncelleme, araç içindeki ekran teknolojileri, artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı (HUD), Türkçe sesli asistan ve Android Automotive OS gibi yenilikleri içeriyor. Bu özelliklerle Porsche Macan, sürüş deneyimi açısından olduğu kadar teknolojik yenilikler açısından da dikkat çekici bir seçenek haline geliyor.
Ekim 2023'te Qualcomm, ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i duyurdu. Microsoft, ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarının Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisine dayandığını ve Apple'ın M3 işlemcili MacBook Air modellerinden daha yüksek performans sunduğunu iddia etti.
TSMC, Amerika pazarındaki girişimlerini artırmak için CHIPS and Science Act teşvik programı kapsamında 6,6 milyar dolarlık hibe alacak. Ayrıca 5 milyar dolarlık uzun vadeli bir kredi de alınacak. TSMC'nin Amerika'da 3 yeni üretim tesisi açması bekleniyor. Bu hamleyle TSMC'nin dünyadaki en büyük çip üreticisi olma unvanını koruması hedefleniyor.
Google, Cihazımı Bul özelliğini iOS'a da sunacağını duyurdu. Bu özellik sayesinde Android kullanıcıları, kaybettikleri cihazlarını diğer Android cihazlarının oluşturduğu bir Bluetooth ağıyla bulabilecekler. Özelliğin çalışması için internete ihtiyaç duyulmayacak, sadece Bluetooth bağlantısı yeterli olacak. Ancak Bluetooth'u tamamen kapatmak yerine duraklatma seçeneği sunulacak. Şu an için ABD ve Kanada'da kullanıma sunulan özellik, Android 15 sürümüyle tüm dünyaya yayılacak.
Son sızıntılara göre, BMW mühendisleri Tesla Cybertruck modelinden esinlenmeye çalışıyor olabilir. BMW'nin gelecekte piyasaya süreceği modeller için Cybertruck'tan ilham aldığı düşünülüyor. Bu hamlenin, şirketin planladığı bir pick-up modelinden kaynaklandığı düşünülüyor. Tamamen elektrikli olup olmayacağı henüz bilinmeyen bu aracın, sektörde büyük bir ses getirmesi bekleniyor.
TCG KINALIADA, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet Projesi'nin son gemisi olarak Japonya'ya özel bir görev için yola çıktı. Bu görev, 134 yıl önce II. Abdülhamid'in Japonya ile olan dostluğu pekiştirmek için gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni'nin yarım bıraktığı görevi tamamlamak olarak belirlendi. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya teslim ettiği emanetlerin anısına Japonya'da bir anıt ve Türk Müzesi bulunmaktadır.
Realme tarafından üretilen yeni P1 serisi, lansman öncesi ortaya çıktı. Realme P1 ve P1 Pro'nun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar paylaşıldı.
Logitech'in yeni kablosuz oyuncu klavyesi G Pro X 60, yüzde 60 oyuncu klavyesi pazarına giriş yapıyor. Klavye, Lightspeed özelliği ve üç farklı bağlantı seçeneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, geniş alanlar sağlayarak kontrolü kolaylaştırıyor ve tuşları özelleştirme imkanı sunuyor. Ancak, mekanik klavye sevenler için uygun değil. Klavye, 179 dolardan satışa sunuluyor ve Türkiye pazarında da yakında satışa çıkacak.
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