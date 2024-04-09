Nubia Flip: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon

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Katlanabilir telefon pazarına biraz geç olsa da dahil olan Nubia, bugün ilk katlanabilir telefonu Nubia Flip'i tanıttı. Piyasadaki modellerin aksine orta-üst segmente hitap eden Nubia Flip, beklenildiği gibi rakiplerinden daha uygun fiyata piyasaya çıktı. İşte karşınızda tüm detayları ile Nubia Flip.

Standart akıllı telefon parasına katlanabilir Nubia Flip!

Bugün tüm özellikleri ile gözler önüne sürülen Nubia Flip, arka tarafında dev bir kamera adasına yer veriyor. Kamera adasının içerisinde ikinci ekranını taşıyan cihaz, burada 1,43 inç büyüklüğünde AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ikinci ekran, cihazı açmadan basit işlerinizi halletmenize imkan sağlıyor. Ön tarafta ise 6,9 inç büyüklüğünde FHD+ kalitesinde büyük bir ekran kullanılmış. 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ana ekran, 2160Hz PWM karartmaya ve DCI-P3 renk gamının tamamına sahip.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alan Nubia Flip, 8GB ve 12GB olmak üzere iki RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında da 256GB ve 512GB olarak iki seçenek sunan cihaz, 4310 mAh gibi günümüzde ufak sayılabilecek bir pil ile geliyor. 33W hızlı şarj desteğine sahip olan bu pil tam şarja 73 dakikada ulaşıyor. Ayrıca cihaz NFC teknolojisini de üzerinde taşıyor.

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Ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanan cihaz, bu kameranın yanında 2 Megapiksel derinlik sensörüne de yer veriyor. Ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerası ile kaliteli sayılabilecek çekimler yapmanıza olanak sağlayan cihaz, toplam 209 gram ağırlığa ve 7 mm kalınlığa sahip. 200 binden fazla katlanma garantisi sunan cihaz, 8/256GB versiyon için 415 Dolar fiyat etiketine sahip. 12/256GB versiyonda bu fiyat 456 Dolar'a çıkarken, Nubia Flip'in en üst versiyonu olan 12/512GB 511 Dolar fiyatla satılıyor.

Siz Nubia Flip'i nasıl buldunuz? Fiyatı gerçekten uygun mu? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.

Nubia Flip özellikleri!