Nubia Flip: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Nubia Flip: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon

Nubia Flip: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon

Nubia, katlanabilir telefon pazarına uygun fiyatlı bir seçenek olan Nubia Flip'i tanıttı. İki ekranlı tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken Nubia Flip, orta-üst segmente hitap ediyor. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8GB/12GB RAM, 256GB/512GB depolama, 50MP ana kamera, 16MP ön kamera ve 4310mAh pil gibi özelliklere sahip olan telefon, 415-511 Dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

09.04.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katlanabilir telefon pazarına biraz geç olsa da dahil olan Nubia, bugün ilk katlanabilir telefonu Nubia Flip'i tanıttı. Piyasadaki modellerin aksine orta-üst segmente hitap eden Nubia Flip, beklenildiği gibi rakiplerinden daha uygun fiyata piyasaya çıktı. İşte karşınızda tüm detayları ile Nubia Flip.

Standart akıllı telefon parasına katlanabilir Nubia Flip!

Bugün tüm özellikleri ile gözler önüne sürülen Nubia Flip, arka tarafında dev bir kamera adasına yer veriyor. Kamera adasının içerisinde ikinci ekranını taşıyan cihaz, burada 1,43 inç büyüklüğünde AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ikinci ekran, cihazı açmadan basit işlerinizi halletmenize imkan sağlıyor. Ön tarafta ise 6,9 inç büyüklüğünde FHD+ kalitesinde büyük bir ekran kullanılmış. 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ana ekran, 2160Hz PWM karartmaya ve DCI-P3 renk gamının tamamına sahip.

Nubia Flip: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden güç alan Nubia Flip, 8GB ve 12GB olmak üzere iki RAM bellek seçeneği sunuyor. Depolama tarafında da 256GB ve 512GB olarak iki seçenek sunan cihaz, 4310 mAh gibi günümüzde ufak sayılabilecek bir pil ile geliyor. 33W hızlı şarj desteğine sahip olan bu pil tam şarja 73 dakikada ulaşıyor. Ayrıca cihaz NFC teknolojisini de üzerinde taşıyor.

Uygun fiyat ve dev batarya: vivo T3x 5G geliyor!

Ana kamera olarak 50 Megapiksellik bir sensör kullanan cihaz, bu kameranın yanında 2 Megapiksel derinlik sensörüne de yer veriyor. Ön tarafta 16 Megapiksellik bir selfie kamerası ile kaliteli sayılabilecek çekimler yapmanıza olanak sağlayan cihaz, toplam 209 gram ağırlığa ve 7 mm kalınlığa sahip. 200 binden fazla katlanma garantisi sunan cihaz, 8/256GB versiyon için 415 Dolar fiyat etiketine sahip. 12/256GB versiyonda bu fiyat 456 Dolar'a çıkarken, Nubia Flip'in en üst versiyonu olan 12/512GB 511 Dolar fiyatla satılıyor.

Siz Nubia Flip'i nasıl buldunuz? Fiyatı gerçekten uygun mu? Görüşlerinizi yorumlara bekliyoruz.

Nubia Flip özellikleri!

ÖzellikDeğerİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 1RAM Bellek8GB/ 12GBDepolama256GB/ 512GBAna Ekran6,9 inç FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme hızıİkinci Ekran1,43 inç AMOLED, 466 x 466 piksel çözünürlükAna Kamera50 Megapikselİkinci Kamera2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera16 MegapikselPil4310 mAh, 33W hızlı şarj desteğiAğırlık209 gramKalınlık7 mmFiyatlar– 8/256GB: 415 Dolar– 12/256GB: 456 Dolar– 12/512GB: 511 Dolar

Kaynak: Shiftdelete

Qualcomm, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nubia Flip: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tayvan Depremi RAM Fiyatlarını Etkileyecek mi?
    17:10 Tayvan Depremi RAM Fiyatlarını Etkileyecek mi?

    Tayvan'da meydana gelen deprem sonrası RAM fiyatlarında artış yaşanabileceği iddiaları ortaya çıktı. Önde gelen bellek üreticilerinin fiyat açıklamalarını durdurması, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına neden olabilir. Bellek sektöründe zaten bir yükselme olan fiyatlar, deprem sonrası daha da artabilir.

  • Porsche Macan Serisi Türkçe Konuşabilen Teknolojik Özelliklerle Güncellendi
    17:10 Porsche Macan Serisi Türkçe Konuşabilen Teknolojik Özelliklerle Güncellendi

    Porsche Macan serisinin en son güncellemesi, Macan 4 ve Macan Turbo sürücü ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen ve Türkçe konuşabilen bir dizi teknolojik özellikleri duyurdu. Güncelleme, araç içindeki ekran teknolojileri, artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı (HUD), Türkçe sesli asistan ve Android Automotive OS gibi yenilikleri içeriyor. Bu özelliklerle Porsche Macan, sürüş deneyimi açısından olduğu kadar teknolojik yenilikler açısından da dikkat çekici bir seçenek haline geliyor.

  • Microsoft, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisine dayanan ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarının Apple'ın M3 işlemcili MacBook Air modellerinden daha yüksek performans sunacağını iddia etti
    17:10 Microsoft, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisine dayanan ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarının Apple'ın M3 işlemcili MacBook Air modellerinden daha yüksek performans sunacağını iddia etti

    Ekim 2023'te Qualcomm, ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i duyurdu. Microsoft, ARM tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarının Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcisine dayandığını ve Apple'ın M3 işlemcili MacBook Air modellerinden daha yüksek performans sunduğunu iddia etti.

  • TSMC, Amerika'da yeni yatırımlarına devam ediyor
    17:10 TSMC, Amerika'da yeni yatırımlarına devam ediyor

    TSMC, Amerika pazarındaki girişimlerini artırmak için CHIPS and Science Act teşvik programı kapsamında 6,6 milyar dolarlık hibe alacak. Ayrıca 5 milyar dolarlık uzun vadeli bir kredi de alınacak. TSMC'nin Amerika'da 3 yeni üretim tesisi açması bekleniyor. Bu hamleyle TSMC'nin dünyadaki en büyük çip üreticisi olma unvanını koruması hedefleniyor.

  • Google Cihazımı Bul özelliği iOS'a geldi
    17:09 Google Cihazımı Bul özelliği iOS'a geldi

    Google, Cihazımı Bul özelliğini iOS'a da sunacağını duyurdu. Bu özellik sayesinde Android kullanıcıları, kaybettikleri cihazlarını diğer Android cihazlarının oluşturduğu bir Bluetooth ağıyla bulabilecekler. Özelliğin çalışması için internete ihtiyaç duyulmayacak, sadece Bluetooth bağlantısı yeterli olacak. Ancak Bluetooth'u tamamen kapatmak yerine duraklatma seçeneği sunulacak. Şu an için ABD ve Kanada'da kullanıma sunulan özellik, Android 15 sürümüyle tüm dünyaya yayılacak.

  • BMW, Tesla Cybertruck'tan esinleniyor olabilir
    17:09 BMW, Tesla Cybertruck'tan esinleniyor olabilir

    Son sızıntılara göre, BMW mühendisleri Tesla Cybertruck modelinden esinlenmeye çalışıyor olabilir. BMW'nin gelecekte piyasaya süreceği modeller için Cybertruck'tan ilham aldığı düşünülüyor. Bu hamlenin, şirketin planladığı bir pick-up modelinden kaynaklandığı düşünülüyor. Tamamen elektrikli olup olmayacağı henüz bilinmeyen bu aracın, sektörde büyük bir ses getirmesi bekleniyor.

  • TCG KINALIADA Japonya yolcusu! Peki özel görevin kapsamı ne?
    15:18 TCG KINALIADA Japonya yolcusu! Peki özel görevin kapsamı ne?

    TCG KINALIADA, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet Projesi'nin son gemisi olarak Japonya'ya özel bir görev için yola çıktı. Bu görev, 134 yıl önce II. Abdülhamid'in Japonya ile olan dostluğu pekiştirmek için gönderdiği Ertuğrul Fırkateyni'nin yarım bıraktığı görevi tamamlamak olarak belirlendi. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya teslim ettiği emanetlerin anısına Japonya'da bir anıt ve Türk Müzesi bulunmaktadır.

  • Realme P1 Serisi Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı
    15:18 Realme P1 Serisi Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

    Realme tarafından üretilen yeni P1 serisi, lansman öncesi ortaya çıktı. Realme P1 ve P1 Pro'nun özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar paylaşıldı.

  • Logitech G Pro X 60: Yeni Kablosuz Oyuncu Klavyesi Duyuruldu
    15:18 Logitech G Pro X 60: Yeni Kablosuz Oyuncu Klavyesi Duyuruldu

    Logitech'in yeni kablosuz oyuncu klavyesi G Pro X 60, yüzde 60 oyuncu klavyesi pazarına giriş yapıyor. Klavye, Lightspeed özelliği ve üç farklı bağlantı seçeneği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, geniş alanlar sağlayarak kontrolü kolaylaştırıyor ve tuşları özelleştirme imkanı sunuyor. Ancak, mekanik klavye sevenler için uygun değil. Klavye, 179 dolardan satışa sunuluyor ve Türkiye pazarında da yakında satışa çıkacak.


17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:12 Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş!
17:39 İran’da silahlı saldırıda 5 polis öldü İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:47 Diyarbakır’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Diyarbakır'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:57 Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı Buket Dereoğlu, Volkan Severcan ile neden boşandığını anlattı
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 18:39:36. #1.12#
SON DAKİKA: Nubia Flip: Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement