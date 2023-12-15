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Nubia Z60 Ultra, 6.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj ile geliyor - Son Dakika
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Nubia Z60 Ultra, 6.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj ile geliyor

Nubia'nın yeni amiral gemisi modeli Z60 Ultra, 6.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj özelliğiyle tanıtılacak. Ayrıca cihazın 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç OLED ekranı, ekran altı selfie kamera teknolojisi ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi gibi özellikleri de bulunacak.

Nubia Z60 Ultra, 6.000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj ile geliyor
15.12.2023 - 15:14,
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ZTE'nin sevilen alt markası Nubia, 19 Aralık'ta yeni amiral gemisi modeli Z60 Ultra'yı tanıtacak. Modelle ilgili gelen raporların sayısı tanıtım tarihi yaklaştıkça fazlasıyla artarken, kullanıcıların akıllarında tasarım ve performans gibi soru işaretleri çok fazla kalmadı. Son olarak Nubia, yapmış olduğu paylaşımla cihazın bir özelliğini doğruladı. Böylelikle Nubia Z60 Ultra modelinin teknik özelliklerinin büyük bir kısmı tanıtılmadan belli oldu.

Nubia Z60 Ultra neler sunacak?

Nubia, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla yaklaşan Z60 Ultra modelinin 6.000 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini doğruladı. Bununla birlikte cihazın geçtiğimiz günlerde 3C veri tabanında göründüğünü ve bataryasının 80W hızlarında şarj olacağı bilgisinin ortaya çıktığını belirtelim.

Geçmiş sızıntılara bakacak olursak; cihazın 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç OLED bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Öte yandan akıllı telefonda ekran altı selfie kamera teknolojisinin kullanıldığını belirtelim. Söylentilere göre ilgili selfie kamerası 16 Megapiksel çözünürlüğünde olacak.

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Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Bununla birlikte cihazda 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı yer alacak. Son olarak kutudan Android 14 tabanlı MyOS arayüzüyle çıkacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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