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Nubia Z60 Ultra Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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Nubia Z60 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

ZTE'nin Nubia markasının yeni amiral gemisi modeli Z60 Ultra, 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve üçlü kamera kurulumu gibi özelliklerle kullanıcılara sunuluyor. Fiyatı ise 4,299 Yuan (~$600) ile 5,999 Yuan (~$840) arasında değişiyor.

Nubia Z60 Ultra Özellikleri ve Fiyatı
19.12.2023 - 17:13,
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ZTE'nin sevilen markası Nubia'nın yeni amiral gemisi modeli Z60 Ultra için beklenen gün geldi. Çinli akıllı telefon üreticisi kısa bir süre önce akıllı telefonu duyurdu. Peki Nubia Z60 Ultra modeli kullanıcılara neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı!

Nubia Z60 Ultra özellikleri

Nubia Z60 Ultra; 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,82 inçlik BOE Q9+ OLED bir ekrana sahip. Dahası, panelde 1400 PWM karartma ve 1500 nit maksimum parlaklık mevcut. Bununla birlikte güvenlik yöntemi parmak izi okuyucunun ekranın altına konumlandırıldığını belirtelim.

Nubia Z60 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Nubia Z60 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 kullanılıyor. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Aynı zamanda firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor. Bununla birlikte 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Z60 Ultra özellikleri henüz tanıtılmadan ortaya çıktı!

Modelde 18 mm 50 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 35 mm 50 Megapiksel birincil sensör ve 85 mm 64 Megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alacak. Her üç sensör de optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip ve 4K 120 FPS video kaydını destekliyor. Üründe 80W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir bataryanın mevcut olduğunu belirtelim.

Nubia Z60 Ultra fiyatı

12 GB RAM + 256 GB: 4,299 Yuan (~$600)

16 GB RAM + 512 GB: 4,699 Yuan (~$660)

16 GB RAM + 1 TB: 5,299 Yuan (~$740)

24 GB RAM + 1 TB: 5,999 Yuan (~$840)

Starry Night Collector's Edition (16GB+512GB): 4,999 Yuan (~$700)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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