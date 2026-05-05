Nüfusa kayıtlı robot mecliste: Heyecanlı anlar

05.05.2026 15:48  Güncelleme: 15:49
Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısına katıldı. Toplantıyı takip eden CANİKMAN, meclis üyelerinin sorularını cevapladı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında Canik Belediye Meclisi Mayıs Ayı Açılış Toplantısı gerçekleşti. Türkiye'nin nüfusa kayıt edilen ilk insansı robotu olan CANİKMAN'in de takip ettiği toplantıda ilçede devam eden projeler ve yatırımlar hakkında bilgiler paylaşan Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'in geleceğine değer katan yeni eser ve hizmetler için kararlılıkla çalışmayı sürdürdüklerini vurguladı. Eğitim, bilim ve teknoloji alanında örnek olan çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, CANİKMAN'i okullarda ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti. Bilim ve teknolojiden sosyal yaşam alanlarına, eğitimden ulaşıma kadar her alanda yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Her alanda daha güçlü bir Canik için sahada çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

20 bin haneye fiber altyapı

Canik'te özel bir internet servis sağlayıcı kurum ile imzaladıkları iş birliği protokolü çerçevesinde ilçedeki 20 bin haneyi fiber altyapıya kavuşturacaklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde fiber altyapı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Program dahilinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ardından 20.000 hanemizi fiber optik ağ ile buluşturacağız. Hemşehrilerimizin hanelerinde kullandığı internet hizmetinden daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde faydalanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Yeni sosyal donatı alanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, yeni mahalle konaklarının yapım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

CANİKMAN sahada

Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu CANİKMAN'in çocuklara ve gençlere ilham olduğunu kaydeden Başkan Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde CANİKMAN'in yer aldığı atölye çalışmaları gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu olan CANİKMAN ile çocuklarımızı ve gençlerimizi bir araya getirmeye devam ediyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarında CANİKMAN öğrencilerimize rehberlik ediyor. Bilim ve teknoloji alanında ücretsiz eğitim programlarımızı sürdürüyor, gençlerimizin yenilikçi teknolojiler konusunda farkındalık sahibi bireyler olmalarını sağlıyoruz. Canik'te teknolojiye yön veren nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

