Nurus, Calma X ile Verimli Çalışma Ortamı Sunuyor

Teknoloji

Sektördeki 97 yıllık deneyimiyle, pek çok yenilikçi ve inovatif tasarıma imza atarak öncülüğünü koruyan Nurus; kullanıcılarının üretkenliğine katkıda bulunan yaratıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Kalabalık ofis ortamlarında ve halka açık alanlarda, dış seslerden ve uyaranlardan arındırılmış konforlu bir ortam yaratan Calma X; modern çalışma hayatında en büyük ihtiyaç haline gelen sakin ve izole ortamı sağlıyor.

Sektörde geride bıraktığı 97 yıl boyunca öncü kimliğiyle hareket eden ve kendini sürekli yenileyen Nurus, teknoloji ve tasarımın bir araya geldiği ürünlerinde çağın ihtiyaçlarına verimli çözümler sunuyor.

Özellikle teknolojinin sürekli gelişmesiyle değişen ofis anlayışı ve çalışma biçimleri üzerinde duran ve inovatif çözümler getiren Nurus, kalabalık ortamlarda kontrollü ve izole bir ortam yaratan Calma X'le gizlilik ve verimli çalışmaya büyük katkı sağlıyor.

Mekanın sunduğundan fazlasını isteyenlere…

İç tasarımı, mekanın imkanlarıyla sınırlandıran anlayışı reddeden bir bakış açısının ürünü olan Calma X; hem bireysel hem de ekip çalışmaları için sessiz ve konforlu bir alan sunuyor ve yüksek sesli çalışma alanlarında, özel toplantılar için gürültüden arındırılmış bir ortam yaratıyor.

Özellikle ofis metrekare fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde ve daha fazla sayıda odaya sahip olmayan küçük ofislerde ayrı bir mobil bir çalışma alanı yaratarak avantaj sağlayan Calma X; sadece yenilikçi ve inovatif bir çalışma ortamı değil aynı zamanda ekonomik bir alternatif de yaratıyor.

Ses yalıtımının yanı sıra hava akışı, yüksek akustik ve aydınlatma kalitesi de sunan Calma X'in üretiminde insan sağlığına zararlı, kimyasal salınıma sebep olacak hiçbir malzeme kullanılmıyor. Ayrıca yüksek teknoloji havalandırma sistemi, Calma X'in içerisinde sürekli temiz hava sirkülasyonu olmasını ve havanın dengeli bir şekilde dağılmasını sağlayarak, podun her köşesine eşit miktarda temiz hava gönderiyor. Bu da sıcaklık ve nem dengesini optimal seviyede tutarak, içerideki kişilere konforlu bir deneyim sunuyor.

Çevreye duyarlı MDF toz boya

Nurus'un, çevreye karşı olan duyarlılığının önemli adımlarından biri olan MDF toz boya teknolojisiyle üretilen Calma X; böylelikle sadece inovatif ve dönüştürücü bir ürün değil, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaşam tarzını destekleyen önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Uçucu organik bileşikler (VOC) içermeyen MDF toz boya, atmosfere zararlı gazların salınımını minimize ediyor ve iç mekan hava kalitesini koruyor. ISO23351 sertifikasına göre sınıf A belgesine sahip olan Calma X ayrıca uluslararası Indoor Air Quality, DSR ve CE sertifikalarına da sahip.

Her ihtiyaca başka bir Calma

Özellikle küçük ve kalabalık ofis ortamları için, ihtiyaca ve ortamın metrekaresine bağlı olarak, Small, For U, Medium, Large, X Large, XX Large seçenekleri bulunan Calma X; modern çalışma ve yaşam alanlarını bir daha geri dönmemek üzere, kökünden değiştiriyor.