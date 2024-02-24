Son dönemin popüler şirketlerinden Nvidia, elde ettiği yüksek karlılıkla CEO pozisyonunda bulunan Jensen Huang'ı da zengin etmiş durumda. Şirketin kısa sürede devasa şekilde artıran piyasa değeri sayesinde, elinde bulundurduğu hisseler oldukça değer kazandı.
Huang'ın sahibi olduğu yüzde 3.5'lik Nvidia hisselerinin, ona yaklaşık 70 milyar dolarlık bir servet getirdiği konuşuluyor. Beklendiğinden daha da büyük son çeyrek verileri yakalayan firma, bu nedenle yalnızca tek bir günde yüzde 22 değerlenmişti. İşte tüm detaylar…
Nvidia, CEO Huang'ı zengin etti!
Jensen Huang'ın kurucuları arasında olduğu Nvidia, 2022 yılından bu yana tam 5 katlık bir piyasa artışı yakaladı. Bu artışın başlıca sebebinin ise, şirketin yapay zeka trendini tam zamanında yakalaması ve bu alanda büyük yatırımlar yapması olduğu söyleniyor.
Güncel olarak dünyanın en zengin 21. insanı konumuna gelen Huang, biraz daha gelir elde ederse hemen önündeki yer alan Julia Flesher Koch'u geride bırakıp en zengin 20 insan arasında girebilir. Nvidia'nın bu yükseliş trendini, daha uzun bir süre sürdüreceğini iddia edenler mevcut. Eğer bu durum gerçek olursa, sahip olduğu hisseleri elinde tuttuğu takdirde Huang birkaç yıl içinde dünyanın en zengin insanı bile olabilir.
NVIDIA'ya yapay zeka dopingi! Yüzde 769 büyüdü
Yapay zeka trenine erken binerek rakipleri karşısında büyük bir avantaj yakalayan firmanın, özel tasarım çiplerine artan talebi karşılamakta zorlandığı konuşuluyordu. Artık birçok farklı alanda kullanılması kaçınılmaz olan bu çipler, Nvidia'yı daha çok zengin edecek gibi görünüyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nvidia'nın stratejisi doğru mu? Huang servetini korumak için ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin yüksek karlılığı sayesinde zenginleşti - Son Dakika
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