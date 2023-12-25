 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nvidia CES 2024'te yapay zeka ve yeni grafik kartları tanıtacak - Son Dakika
Üye Girişi

Nvidia CES 2024'te yapay zeka ve yeni grafik kartları tanıtacak

Nvidia, CES 2024 fuarında üretken yapay zeka ve yeni grafik kartları başta olmak üzere birçok ileri teknolojiyi tanıtacak. Ayrıca otomobil ve robotik alanında yeni ortaklıklar ve iş birlikleri duyurulacak.

Nvidia CES 2024\'te yapay zeka ve yeni grafik kartları tanıtacak
25.12.2023 - 16:27,
Abone Ol

Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı) ya da kısa adıyla CES, bu sene de teknoloji meraklılarına kapılarını aralayacak. 9 ila 13 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek fuarda dünyaca ünlü markalar en yeni ürünlerini ve teknolojilerini kullanıcıların karşısına çıkaracak. Peki grafik kartlarıyla ön plana çıkan Nvidia'da durumlar nasıl? Şirketin etkinlikte tanıtılacağı teknolojiler kısa süre önce ortaya çıktı. İşte Nvidia CES 2024 tanıtım planı!

Nvidia, CES 2024 fuarında neler tanıtacak?

Nvidia, Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2024 öncesi resmi web sitesinden tanıtım planını paylaştı. Buna göre teknoloji şirketi fuarda üretken yapay zeka başta olmak üzere yapay zekadaki en son gelişmelerini ve diğer ileri teknolojilerden oluşan bir yelpazeyi açıklayacak.

Nvidia CES 2024'te yapay zeka ve yeni grafik kartları tanıtacak

Yukarıda da görüldüğü üzere şirketin ana odak noktası son dönemin ana akımı yapay zeka olacak. Bunun yanı sıra RTX 40 SUPER serisine ait yeni grafik kartlarının tanıtılması ön görülürken; otomobil ve robotik dahil çok sayıda yeni ortaklıklar ve iş birlikleri açıklanacak.

Teknoloji dünyasını sallayan aktör: Nvidia

Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MSI, Razer, Samsung, Zotac ve daha fazlasını içeren ortaklarla yapay zeka, oyun ve NVIDIA Studio duyuruları ve demoları.

Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Polestar, Luminar ve Zoox gibi liderlerle ortaklıklar sergileniyor.

Dreame Innovation Technology, DriveU, e-con Systems, Enchanted Tools, GluxKind, Hesai Technology, Leopard Imaging, Ninebot (Willand (Beijing) Technology Co., Ltd.), Orbbec, QT Company, Unitree Robotics ve Voyant Photonics ile iş birlikleri.

Accenture, Adobe, Altair, Ansys, AWS, Capgemini, Dassault Systems, Deloitte, Google, Meta, Microsoft, Siemens, Wipro ve diğerleri ile iş birlikleri.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nvidia CES 2024'te yapay zeka ve yeni grafik kartları tanıtacak - Son Dakika


16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06
2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var

Son Dakika
16:14 Mersin'de Ablasını Vuran Kişi İntihar Etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:52:43. #1.13#
SON DAKİKA: Nvidia CES 2024'te yapay zeka ve yeni grafik kartları tanıtacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement