NVIDIA tarafından sunulan abonelik tabanlı GeForce Now hizmeti, oyunculara yüksek performanslı bir bilgisayara uzaktan erişim imkanı tanıyarak, teknik özellikleri düşük seviyede olan sistemlerle bile yüksek grafikli oyunları oynama fırsatı sunuyor.
Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip olan GeForce Now, yakında önemli bir güncelleme alacak. Öyle ki artık hizmet kullanımı sırasında reklam gösterilecek. Peki NVIDIA reklam süresi ne kadar olacak ve ne zaman gösterilecek? İşte tüm detaylar…
GeForce Now'da reklam dönemi!
Son yıllarda birçok hizmet sağlayıcısı, daha fazla para kazanabilmek için kullanıcılarına reklam göstermeye başladı. Şimdiye kadar Netflix ve Disney+ gibi yayın platformları bu uygulamaya gitmişken, GeForce Now da bunlar arasına katılıyor.
NVIDIA sözcüsü Stephanie Ngo tarafından kısa süre önce yapılan ilgili açıklamada "Ücretsiz kullanıcılar, bir oyun oturumu başlatmak için kuyrukta beklerken iki dakikaya kadar reklam görmeye başlayacak" ifadelerine yer verildi.
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GeForce Now reklam süresi
İlgili açıklamaya göre yalnızca ücretsiz erişim sağlayan yani Basic kullanıcılar reklamla karşılaşacak. Bu reklam oturum sırası beklendiği sırada gösterilecekken, süresi ise maksimum 2 dakika olacak. 28 Şubat (Çarşamba) günü itibariyle reklamlar devreye alınacak. Şirket, bunun için kullanıcılarına bilgilendirme e-postası yollamaya başladı.
GeForce Now fiyatı
GeForce Now Premium avantajları; Öncelikli erişim 6 saatlik oturum süresi RTX On GeForce Now Haftalık avantajları; Haftalık 10 saat kullanım Öncelikli erişim 4 saatlik oturum süresi RTX On GeForce Now Basic avantajları; Standart erişim 30 dakikalık oturum süresi Sınırlı kapasite Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › NVIDIA GeForce Now hizmeti reklam göstermeye başlıyor - Son Dakika Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 22.52'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7,19 kilometre derinliğinde oluştu. Öte yandan akşamüstü saatlerinde merkez üssü Biga 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'da da hissedilmişti. AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapatıldı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti. Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen şarkıcı Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi. Eşiyle fotoğrafını yayınlayan Gündeş, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler." notunu düştü. Ayrıca Gündeş'in nikahtan önceki düğün konvoyu görüntülerinde üstü açık arabadan el salladığı görüldü. DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, katıldığı bir canlı yayında CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile ilgili, ''Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar.'' sözlerini gündemine alan Beştaş, ''Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada.'' dedi. Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Galatasaray'ın eski yıldızı Morutan mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera'nın da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla eski banka müdürü Seçil Erzan dahil 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonlarının incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan'la ilgili konuşmasında, "Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız." yazdığı görüldü. TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi. İşte VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar...
GeForce Now PlanıFiyatıPremium – 11 + 1 aylık2 bin 880 TLPremium – 6 aylık1.580 TLPremium – 3 aylık800 TLPremium – 3 + 3 aylık800 TLPremium – 1 aylık340 TLHaftalık 10 Saat240 TLBasicÜcretsiz
GeForce Now Premium avantajları;
Öncelikli erişim
6 saatlik oturum süresi
RTX On
GeForce Now Haftalık avantajları;
Haftalık 10 saat kullanım
Öncelikli erişim
4 saatlik oturum süresi
RTX On
GeForce Now Basic avantajları;
Standart erişim
30 dakikalık oturum süresi
Sınırlı kapasite
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › NVIDIA GeForce Now hizmeti reklam göstermeye başlıyor - Son Dakika
Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 22.52'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7,19 kilometre derinliğinde oluştu. Öte yandan akşamüstü saatlerinde merkez üssü Biga 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'da da hissedilmişti.
AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapatıldı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen şarkıcı Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi. Eşiyle fotoğrafını yayınlayan Gündeş, "Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler." notunu düştü. Ayrıca Gündeş'in nikahtan önceki düğün konvoyu görüntülerinde üstü açık arabadan el salladığı görüldü.
DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, katıldığı bir canlı yayında CHP'ye sert sözlerle yüklendi. CHP lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile ilgili, ''Bize kazandırmak değil kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar.'' sözlerini gündemine alan Beştaş, ''Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada.'' dedi.
Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Galatasaray'ın eski yıldızı Morutan mükemmel bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera'nın da bulunduğu 21 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla eski banka müdürü Seçil Erzan dahil 7 sanıklı dava dosyasına sanıkların telefonlarının incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu geldi. Seçil Erzan'ın telefonunda Oğuz Atilla ismiyle kayıtlı kişiyle Selçuk İnan'la ilgili konuşmasında, "Biraz kazandıralım geri alalım Selçuk düzgün çocuktur. Ona mesai harcamamız gerekiyor. Bir memnuniyet yakalarsak hepsini geri alırız." yazdığı görüldü.
TFF, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son dakikasında Fenerbahçe'ye verilen ve tartışmaları beraberinde getiren penaltı pozisyonuna da yer verildi. İşte VAR hakemi Erkan Engin ve orta hakem Cihan Aydın arasındaki diyaloglar...
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