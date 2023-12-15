 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nvidia RTX 40 SUPER Serisi Çıkış Tarihi Hakkında İddialar Ortaya Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nvidia RTX 40 SUPER Serisi Çıkış Tarihi Hakkında İddialar Ortaya Atıldı

Nvidia'nın merakla beklenen RTX 40 SUPER serisinin çıkış tarihi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. CES 2024'te piyasaya sürülmesi beklenen serinin daha erken çıkabileceği söyleniyor. Ayrıca söylentilere göre RTX 4080 Super ve RTX 4070 Ti Super aynı anda piyasaya sürülecek. Fiyat ve teknik özellikler ise henüz onaylanmadı.

Nvidia RTX 40 SUPER Serisi Çıkış Tarihi Hakkında İddialar Ortaya Atıldı
15.12.2023 - 15:13,
Abone Ol

Nvidia'nın en güncel ekran kartı serisi RTX 40, piyasaya çıktığından beri adından söz ettiriyor. Özellikle RTX 4070 ve üstü ile satış anlamında pek de başarılı olamayan şirket, RTX 4060 VE 4050 modelleri ile hem mobil hem masaüstü alanında güzel satış rakamları yakaladı. Şimdi de merakla beklenen RTX 40 SUPER modellerinin çıkış tarihi hakkında bir iddia ortaya atıldı. Peki söz konusu tarih ne?

RTX 40 SUPER serisi ne zaman çıkacak?

CES 2024, koronavirüs pandemisinden önceki performansıyla aynı olmayabilir. Yine de şirketlerin ürün lansmanlarında bu etkinlikten yararlanması için hala yeterince etkili. Nvidia da bunlardan biri ve çoğu kişi GeForce RTX 40 SUPER adlı GPU serisinin CES 2024'te piyasaya sürülmesini bekliyor. Ancak yeni söylentiler, ürünün daha da erken piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

It's true ?? pic.twitter.com/M4C092rvjq

— Hassan Mujtaba (@hms1193) December 14, 2023

X'te 14 Aralık'ta GeForce RTX 4070 Super'in resmi lansman tarihini ortaya koyan bir ekran görüntüsü yayınlandı. İşaret ettiği tarih ise 8 Ocak'ta planlanmış gibi görünüyor. Bu da CES 2024'ün başlangıcından bir gün öncesine işaret ediyor.

Ortaya çıkan diğer söylentiler, GeForce RTX 4080 Super ve GeForce RTX 4070 Ti Super'in aynı anda piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Serideki diğer ürünler ise Ocak ortası veya Ocak sonu gibi yakın bir zamanda raflardaki yerini alabilir. Fiyat noktaları ve teknik özellikler Nvidia tarafından onaylanmadı ancak bu ayrıntılarla ilgili de söylentiler var.

Nvidia, popüler ekran kartı serisinden desteği çekiyor!

Alt uçta GeForce RTX 4060 Ti'nin fiyatı 399 dolara kadar çıkabilir. Daha fazla CUDA çekirdeğine sahip olması beklenen fiyat kademesinin üst sınırı yüzlerce dolar daha fazla olabilirken GeForce RTX 4090'ın 1.599 dolara yakın olması bekleniyor.

Nvidia'nın Kasım 2023'ten bu yana lansman platformu olarak CES 2024'ü kullanacağı düşünülüyordu. O zamanlar sızıntılar, Ocak ayına kadar şirketten en az iki yeni ekran kartının gelebileceğine inanıyordu. Ayrıca GeForce RTX 40 SUPER serisi GPU'larda kullanıldığı varsayılan harfler ve marka renklerine ilişkin görseller de sızmaya başladı.

RTX 40 SUPER serisi ve diğer modellerin karşılaştırması

Nvidia RTX 40 SUPER Serisi Çıkış Tarihi Hakkında İddialar Ortaya Atıldı

Grafik KartıGPU SKUGPU ÇekirdekleriTMUS/ ROPSSaat Hızı (Boost)VRAM/ Veri YoluBant GenişliğiTGPFiyat (MSRP)Çıkış TarihiGeForce RTX 4090AD102-30016384512/ 1762520 MHz24 GB GDDR6X/ 384-bit1008 GB/s450W$1599 USEkim 2022GeForce RTX 4080 SUPERAD103-40010240320/ 112Bilinmiyor16 GB GDDR6X/ 256-bitBilinmiyor320W$1199 US?Ocak 2024GeForce RTX 4080AD103-3009728320/ 1122510 MHz16 GB GDDR6X/ 256-bit736 GB/s320W$1199 USKasım 2022GeForce RTX 4070 Ti SUPERAD103-275/AD102-1758448BilinmiyorBilinmiyor16 GB GDDR6X/ 256-bitBilinmiyor285W$799 US?Ocak 2024GeForce RTX 4070 TiAD104-4007680240/ 802610 MHz12 GB GDDR6X/192-bit504 GB/s285W$799 USOcak 2023GeForce RTX 4070 SUPERAD104-350/AD103-1757168BilinmiyorBilinmiyor12 GB GDDR6X/ 192-bitBilinmiyor220W$599 US?Ocak 2024GeForce RTX 4070AD104-2505888184/ 642475 MHz12 GB GDDR6X/ 192-bit504 GB/s200W$549 USNisan 2023GeForce RTX 4060 Ti 16 GBAD106-3504352136/ 482535 MHz16 GB GDDR6/128-bit288 GB/s165W$449 USTemmuz 2023GeForce RTX 4060 Ti 8 GBAD106-3504352136/ 482535 MHz8 GB GDDR6/ 128-bit288 GB/s160W$399 USMayıs 2023GeForce RTX 4060AD107-400307296/ 482460 MHz8 GB GDDR6/ 128-bit272 GB/s115W$299 USHaziran 2023

Şirket şu ana kadar dolaşan birçok söylentiye sessiz kaldı, bu da çoğu şeyin CES 2024'e kadar doğrulanamayacağı anlamına geliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

RTX 4080, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nvidia RTX 40 SUPER Serisi Çıkış Tarihi Hakkında İddialar Ortaya Atıldı - Son Dakika


15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu
14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler

Son Dakika
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42 Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:24:27. #1.12#
SON DAKİKA: Nvidia RTX 40 SUPER Serisi Çıkış Tarihi Hakkında İddialar Ortaya Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement