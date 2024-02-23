Nvidia, Yapay Zeka Çipleri İçin Artan Talebi Karşılamakta Zorlanıyor

Teknoloji

Son günlerin popüler şirketlerinden Nvidia, özellikle yapay zeka çipleri için artan talep yüzünden tatlı bir zorluk yaşamaya başladı. Şirket CEO'su Jensen Huang, bu yüksek talepten gayet memnun olduklarını ve ellerindeki çipleri adil bir şekilde dağıtacaklarını söyledi.

Ayrıca ihtiyaç dışı ve aşırı buldukları hiçbir siparişi kabul etmeyeceklerini öne süren Huang, yeterli stok seviyesine ulaşana kadar önemli tedbirler almaları gerektiğini belirtti. İşte tüm detaylar…

Nvidia, talep artışını karşılamakta zorlanıyor!

Özel tasarım yapay zeka çiplerini en dişli rakiplerine bile satmaktan çekinmediklerini söyleyen CEO, tek sorunlarının müşteri beklentilerini karşılamak ve üretim tarihlerinde herhangi bir gecikme yaşamamak olduğunu açıkladı.

Şirketin henüz üretilmemiş çiplerin satışını yaparak devamlı bir iş yetiştirme stresi içinde olmak istemediği ifade ediliyor. Bu durum oldukça etik görünse de, daha ne kadar sürdürülebileceği muamma. Nvidia'nın elinde bu gücün, aynı zamanda büyük bir sorumluluk getirdiğini söyleyenler de mevcut.

NVIDIA'ya yapay zeka dopingi! Yüzde 769 büyüdü

Şirketin özellikle yapay zeka çiplerini satarken kullanım amacı başta olmak üzere birçok faktörü değerlendirerek, toplum için en doğru olacak seçimi yapması gerektiği öne sürülüyor. Fakat bu ve benzer fikirlerin, serbest piyasa şartlarında uygulanması pek de mümkün görünüyor.

Yapay zeka teknolojilerinin çiplere olan talebi müthiş bir şekilde artırmasıyla birlikte, Nvidia'nın hisse değeri devasa şekilde büyümüştü. Dördüncü çeyrek gelirleri de beklenenden daha fazla artarak 22 milyar dolara ulaşan firma, geleceğin en önemli oluşumları arasında gösteriliyor. Tüm bu gelişmelerin, son kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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