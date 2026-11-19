Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, bilimsel yatırımları ve akademik üretimdeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 25 milyon liralık yatırımla modern laboratuvar altyapısını güçlendiren fakültede, bilimsel yayın sayısı da son bir yılda 30-40 seviyelerinden 60'ın üzerine çıktı. Akademisyenleri, diş hekimlerini, mezunları ve öğrencileri buluşturan 7. Bilimsel Sempozyum'da ise diş hekimliğinin bugünü ve geleceği masaya yatırıldı.

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen "7. Bilimsel Sempozyum", akademisyenleri, diş hekimlerini, mezunları ve öğrencileri bir araya getirdi. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, diş hekimliğindeki bilimsel ve mesleki gelişmeler farklı başlıklar altında ele alındı.

Kurnaz: "Bilimsel üretim anlamında çok faydalı olacağını düşünüyorum"

Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, bilimsel gelişmelerin farklı disiplinlerdeki ilerleyişine dikkat çekerek, "İki tarih vererek aslında sizlerin ilgisini çekmek isterim. Bir tanesi 1947. 1947'de transistör diye bir şey keşfediliyor. Bu, şu anda kullandığınız cep telefonlarından bütün elektronik aksamlara kadar pek çok teknolojinin temelini oluşturan bir yapı. Aynı zamanda 1952 tarihinde İsveçli bilim insanı Brnemark bir deney yapıyor. Bir tavşandaki kan akışını ölçmek için kemiğe titanyum malzeme yerleştiriyor. Deney bittikten sonra bu malzemenin kemikten çıkmadığını fark ediyor. Aslında bugünkü implant teknolojisinin temeli de burada atılıyor. Mühendislik alanındaki ilerlemeler çok hızlı olurken sağlık, örneğin diş hekimliği alanındaki gelişmelerin neden daha uzun sürdüğü sorusunun bir cevabı olması gerekiyor. Diş hekimliğinin temelinde bilgi, yetenek ve becerinin yanı sıra en önemlisi iletişim, yani insanla iyi iletişim kurabilmek bulunuyor" dedi.

Fakültede gerçekleştirilen yatırımlara ve bilimsel üretimdeki artışa da değinen Kurnaz, "İki yıl önce Dekan Hocamız Kaan Gündüz ile birlikte bir yol haritası belirledik. Yaklaşık 25 milyon liralık bütçeyle Diş Hekimliği Fakültemize yeni bir Fantom Laboratuvarı kazandırıldı. Bilimsel çalışmalar açısından önemli bir cihaz olan Mikro CT cihazını da fakültemize kazandırdık. Yaklaşık 45 öğretim üyemizin bulunduğu fakültemizde, önceki yıllarda 30-40 civarında olan yayın sayısının son bir yılda 60'ı geçtiğini gördük. Bu, insana ve laboratuvara yapılan yatırımın bir sonucu. İlerleyen yıllarda Diş Hekimliği Fakültemizin klinik, hizmet, proje ve bilimsel üretim alanlarında çok daha başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gündüz: "Bilim durağanlığı kabul etmez"

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz ise sempozyumun akademik paylaşım ve mesleki gelişim açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Bir üniversitenin gücü yalnızca ürettiği bilgiyle değil, o bilgiyi geleceğe taşıyabilme iradesiyle ölçülür. Bizler köklü bir akademik birikimin temsilcileri olarak yalnızca bugünün diş hekimlerini yetiştirmiyoruz. Aynı zamanda yarının bilim insanlarını, akademisyenlerini ve mesleğimize yön verecek kuşakları yetiştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bilim durağanlığı kabul etmez. Gelişmeyen bilgi eskir, yenilenmeyen meslek de geride kalır. Bugün gerçekleştirdiğimiz sempozyum, bilimsel gelişmeleri paylaşmanın ötesinde mesleğimizin geleceğini konuştuğumuz, deneyimlerimizi buluşturduğumuz ve akademik birlikteliklerimizi güçlendirdiğimiz önemli bir platformdur" diye konuştu.

Öğrenci ve mezun buluşmasının önemine de değinen Gündüz, "Bir fakültenin gerçek başarısı mezuniyet töreninde değil, mezunların meslek hayatında bıraktığı izlerle ortaya çıkar. Sevgili öğrencilerimiz; diplomanız size bir meslek kazandıracak. Ancak sizi gerçek anlamda iyi bir hekim yapacak olan bilginiz kadar vicdanınız, beceriniz kadar sorumluluğunuz ve öğrenmeye devam etme kararlılığınız olacaktır. Unutmayın ki iyi bir hekim olmak bir hedef değil, ömür boyu süren bir sorumluluktur. Sempozyumumuza katkı sunan değerli konuşmacılarımıza, organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran sizlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Diş hekimliğinde güncel konular ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Prof. Dr. Tolga Külnük, "Tek Üye Protetik Restorasyonlarda Estetik" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Alper Alkan, "Diş Hekimliği Uygulamalarında Mevzuata Bağlı Yetki Karmaşası ve Çözüm Önerileri" konusunu ele aldı.

Bahçeşehir Üniversitesinden Prof. Dr. Taha Özyürek, "İlk 100 Kanalım: Yapmasaydım Dediklerim" başlıklı sunumuyla deneyimlerini paylaşırken, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Öncü ise "Lokal Anesteziklerin Sistemik Toksisitesi ve Tedavi Yaklaşımları" konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumların ardından soru-cevap bölümleriyle katılımcıların görüş ve soruları ele alındı.

Program kapsamında düzenlenen öğrenci ve mezun buluşmasında ise fakültenin öğrencileri ile mezunları bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu.

Sempozyum, soru-cevap ve kapanış bölümünün ardından sona erdi.