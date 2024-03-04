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OnePlus, amiral gemisi akıllı telefon piyasasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Marka, yakın zamanda OnePlus 13 modelini piyasaya sürecek. Son olarak merakla beklenen modelin bir ilke imza atacağı ortaya çıktı. İşte OnePlus 13 işlemcisi…

OnePlus 13, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile gelecek

Yarı iletken devi Qualcomm, Ekim 2023'te Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini tanıttı. Amiral gemisi telefonlar için duyurulan bu işlemci, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Şimdiyse gözler, yakın zamanda duyurulması beklenen Snapdragon 8 Gen 4'e çevrildi. Bunun için geri sayım başlamışken işlemcinin ilk OnePlus 13'e güç vereceği ortaya çıktı.

Akıllı telefon sektörünün güvenilir kaynaklarından Smart Pikachu, OnePlus 13 modelinin Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden güç alacak ilk Android modeli olacağını öne sürdü. Daha önce sızan bilgilere göre TSMC'nin 3 nm teknolojisini kullandığı N3E üretim sürecinden geçecek Snapdragon 8 Gen 4, selefine kıyasla yüzde 46 daha fazla performans sağlayacak.

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Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus 13 modeli, 6.75 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. 5600 mAh'lik bataryadan güç çekecekken, 108 Megapiksel + 50 Megapiksel + 48 Megapiksel + 13 Megapiksel kameralar ile gelecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? OnePlus 13 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.