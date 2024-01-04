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OnePlus Ace 3, Küresel Pazarda OnePlus 12R İsmiyle Sahne Alacak - Son Dakika
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OnePlus Ace 3, Küresel Pazarda OnePlus 12R İsmiyle Sahne Alacak

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında başarılı bir yılı geride bırakan OnePlus, 2024'ün ilk günlerine hızlı bir giriş yaptı. Daha önce birçok sızıntı detayını paylaştığımız OnePlus Ace 3 modeli tanıtıldı. OnePlus Ace 3, küresel pazarda OnePlus 12R olarak adlandırılacak. Modelin özellikleri arasında Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 8 GB / 16 GB RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama, 50 MP ana kamera, 1,5K OLED LTPO ekran ve 5.500 mAh batarya bulunuyor. OnePlus Ace 3 fiyatları ise 357 dolar ve 492 dolar olarak belirlendi.

OnePlus Ace 3, Küresel Pazarda OnePlus 12R İsmiyle Sahne Alacak
04.01.2024 - 20:29,
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Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında başarılı bir yılı geride bırakan OnePlus, 2024'ün ilk günlerine hızlı bir giriş yaptı. Daha önce birçok sızıntı detayını paylaştığımız OnePlus Ace 3 modeli tanıtıldı. İşte model hakkında bilinenler…

OnePlus Ace 3, küresel pazarda OnePlus 12R ismiyle sahne alacak

OnePlus, bugün Çin'de oldukça dikkat çekici bir model tanıttı. Donanımıyla amiral gemisi modellere taş çıkartacak orta sınıf OnePlus Ace 3 sahne aldı. Çin'e özel bu isimle sahne alan cihaz, küresel pazarda ise OnePlus 12R olarak karşımıza çıkacak.

OnePlus Ace 3 (OnePlus 12R) modelinin özelliklerine baktığımız zaman işlemci koltuğunda bir önceki amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2'yi görüyoruz. 4 nm mimariye sahip işlemci; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında modelde 8 GB/ 16 GB LPDDR5x RAM ve 128 GB (UFS 3.1)/ 256 GB/ 512 GB ve 1 TB (UFS 4.0) depolama mevcut olacak.

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16 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar depolama alanı sunan cihaz, ana kamera olarak 50 Megapiksel (IMX890, f/1.8, OIS) kullanıyor. Ön panelde 4.500 nit en yüksek parlaklığa sahip, 120 Hz yenileme hızı sunan 1,5K OLED LTPO ekran yer alıyor. Ek olarak 100 W kablolu şarjlı 5.500 mAh batarya görüyoruz.

ÖzelliklerOnePlus Ace 3Ekran6,78 inç, 1,5K OLED, 120HzÇözünürlük1,5KEkran ÖzellikleriLTPO panel, P1 ekran çipi, 800 nit manuel en yüksek parlaklık, 1.600 nit küresel en yüksek parlaklık, 4.500 nit maksimum parlaklıkİşlemciSnapdragon 8 Gen 2RAM16 GBDepolama1 TBBatarya5.000 mAh, 100 W ŞarjKamera (Ön)16 MPArka Kameralar– 50 MP (OIS'li IMX890)– 8 MP (Ultra Geniş)– 2 MP (Makro)İşletim SistemiColorOS 14 tabanlı Android 14

OnePlus Ace 3 fiyatları;

12 GB RAM 256 GB depolama= 357 dolar

16 GB RAM 1 TBd depolama = 492 dolar

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji OnePlus Ace 3, Küresel Pazarda OnePlus 12R İsmiyle Sahne Alacak - Son Dakika


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