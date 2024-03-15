OnePlus Ace 3V: Özellikler ve Çıkış Tarihi

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OnePlus'un ürün havuzuna katılacak Ace 3V için artık geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntı ve raporların ortak noktası akıllı telefonun amiral gemisi katili özelliklerine sahip olacağı yönünde. Hatta öyle ki şirketin üst kademe yöneticilerinden biri cihazın bazı kriterlerde amiral gemisi OnePlus 12'yi geride bırakacağını söyledi. İşte OnePlus Ace 3V çıkış tarihi ve bilinen özellikleri!

OnePlus Ace 3V, pil performansında OnePlus 12'yi geçecek

OnePlus Ace 3V'nin önümüzdeki hafta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması planlanıyor ve Çinli marka tanıtım yaklaştıkça cihazla ilgili resmi paylaşımlarını hızlandırdı. Son olarak OnePlus Çin Başkanı Louis Jie'ye göre akıllı telefon pil ömründe şirketin amiral gemisi OnePlus 12'yi geride bırakacak.

Bununla birlikte şirketin son paylaşımlarıyla telefonun 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama sunan bir versiyonunun olması kesinleşti. Tabii, burada daha farklı bellek ve depolama opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli.

Amiral gemisi katili OnePlus Ace 3V için tarih verildi!

OnePlus Ace 3V'nin orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefon olacağı açıklandı. Maalesef şu an için söz konusu işlemciyle ilgili elimizde resmi bir detay yok. Ancak her türlü selefi Snapdragon 7 Gen 3'e göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

OnePlus Ace 3V'nin 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle gelecek. Bununla birlikte cihazda delikli bir ekran tasarımına yer verilecek. Aynı zamanda güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak.

Modelde 100W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryaya yer verilecek. Bunun dışında plastik bir çerçeveye ve cam bir arka panelle gelecek. Son olarak ürünün Nord 4'ün küresele yönelik yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere cihazın selefi Ace 2V, Nord 3'ün yeniden markalanmış versiyonuydu.

OnePlus Ace 3V beklenen teknik özellikleri şöyle;