OnePlus Ace 3V: Özellikler ve Çıkış Tarihi

OnePlus'un ürün havuzuna katılacak Ace 3V için artık geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntı ve raporların ortak noktası akıllı telefonun amiral gemisi katili özelliklerine sahip olacağı yönünde. Hatta öyle ki şirketin üst kademe yöneticilerinden biri cihazın bazı kriterlerde amiral gemisi OnePlus 12'yi geride bırakacağını söyledi. İşte OnePlus Ace 3V çıkış tarihi ve bilinen özellikleri!
OnePlus Ace 3V, pil performansında OnePlus 12'yi geçecek
OnePlus Ace 3V'nin önümüzdeki hafta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması planlanıyor ve Çinli marka tanıtım yaklaştıkça cihazla ilgili resmi paylaşımlarını hızlandırdı. Son olarak OnePlus Çin Başkanı Louis Jie'ye göre akıllı telefon pil ömründe şirketin amiral gemisi OnePlus 12'yi geride bırakacak.
Bununla birlikte şirketin son paylaşımlarıyla telefonun 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama sunan bir versiyonunun olması kesinleşti. Tabii, burada daha farklı bellek ve depolama opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli.
Amiral gemisi katili OnePlus Ace 3V için tarih verildi!
OnePlus Ace 3V'nin orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefon olacağı açıklandı. Maalesef şu an için söz konusu işlemciyle ilgili elimizde resmi bir detay yok. Ancak her türlü selefi Snapdragon 7 Gen 3'e göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
OnePlus Ace 3V'nin 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle gelecek. Bununla birlikte cihazda delikli bir ekran tasarımına yer verilecek. Aynı zamanda güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak.
Modelde 100W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryaya yer verilecek. Bunun dışında plastik bir çerçeveye ve cam bir arka panelle gelecek. Son olarak ürünün Nord 4'ün küresele yönelik yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere cihazın selefi Ace 2V, Nord 3'ün yeniden markalanmış versiyonuydu.
OnePlus Ace 3V beklenen teknik özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V: Özellikler ve Çıkış Tarihi - Son Dakika 2024 yılında Apple ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları olan iPhone 15 ve Xiaomi 14, göz alıcı özellikleri ve çekici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Her iki telefon da güçlü performans, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve kaliteli kamera sistemleri sunuyor. Hangi telefonun tercih edileceği ise kullanıcının tercihlerine ve bütçesine bağlı. iPhone 15 daha iyi performans ve kamera isteyenler için uygunken, Xiaomi 14 daha modern tasarım ve uzun pil ömrü arayanlar için daha uygun bir seçenek olabilir. Snapchat'in yeni güncellemesiyle birlikte Sonsuz Bellek adlı özelliği kullanıma sunacağı ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, önemli direkt mesajları kayıt altına alabilecekler. Ancak bu yeniliğin uygulamanın gizlilik odaklı doğasına ters olduğunu savunanlar da bulunuyor. Güncellemenin ne zaman devreye gireceği ise henüz bilinmiyor. vivo V23, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesini aldı. Yeni güncelleme, Mart 2024 güvenlik yamasıyla birlikte gelirken, kilit ekranı saati, albümler, küçük pencereler ve sistem gibi birçok yenilik getiriyor. vivo'nun diğer modellerinin de Android 14 güncellemesini alacağı belirtiliyor. Pittsburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen bir uygulama, yapay zeka kullanarak kulak iltihabı teşhisi yapabiliyor. Uygulama, akut orta kulak iltihabı (AOM) teşhisinde doktorlardan daha doğru sonuçlar veriyor. Yapay zeka, kulak zarı videoları üzerinde eğitilerek yüzde 93 doğruluk oranıyla teşhis yapabiliyor. Bu gelişme, kulak iltihabı tedavilerinde erken ve doğru teşhis imkanı sağlayabilir. Apple'ın 2021 yılında aldığı ekranlı AirPods patentinin birebir üretiminin gösterildiği gönderi oldukça ilgi çekti. Sahte bir AirPods 3 kutusu üzerine entegre edilen ekran sayesinde ses açma kapatma, gürültü engelleme özelliğini açma kapatma gibi birçok özelliğin kontrolü sağlanıyor. Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Türkiye'nin kadın girişimcilik çabalarını anlattı. Şirket, kadın girişimcileri desteklemek için özel bir program yürütüyor ve 2030 yılına kadar 120 bin marka sahibi kadın girişimci hedefliyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ihtisas merkezleri açıldı ve yerel kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan kutular satışa sunuldu. Xiaomi, tablet pazarındaki varlığını genişletmek için 8 inçlik yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin daha önceki modelleri genellikle büyük ekranlara sahipti ancak bu yeni tablet, küçük ekranlı tablet sevenler için tasarlanmış. Henüz detaylar netleşmemiş olsa da önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefine ulaştıklarını belirterek, 2024 yılında 100 yapay zeka temelli akıllı kütüphaneyi de ülkemize kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Ersoy, kütüphane yatırımlarına ağırlık verdiklerini ve halk kütüphanelerinin bilgi ve kültürün sürdürülebilir kılınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor. (XHTV) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin havacılık alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, her yıl yeni projelerle gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesi yazabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini ve aya erişmeyi hedeflediklerini açıkladı.
ÖzellikAyrıntılarYonga SetiSnapdragon 7+ Gen 3Ekran1,5K çözünürlük, 120Hz OLED ekranRAM16 GBDepolama Alanı512 GBPil5.500mAh, 100W hızlı şarj desteğiKamera– Ön Kamera: 16 megapiksel– Arka Kameralar: 50 megapiksel çift kameraSesÇift hoparlörDiğerEkran içi parmak izi tarayıcı, IR blasterYeniden markalanacağı modelOnePlus Nord 4
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V: Özellikler ve Çıkış Tarihi - Son Dakika
2024 yılında Apple ve Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonları olan iPhone 15 ve Xiaomi 14, göz alıcı özellikleri ve çekici tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Her iki telefon da güçlü performans, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve kaliteli kamera sistemleri sunuyor. Hangi telefonun tercih edileceği ise kullanıcının tercihlerine ve bütçesine bağlı. iPhone 15 daha iyi performans ve kamera isteyenler için uygunken, Xiaomi 14 daha modern tasarım ve uzun pil ömrü arayanlar için daha uygun bir seçenek olabilir.
Snapchat'in yeni güncellemesiyle birlikte Sonsuz Bellek adlı özelliği kullanıma sunacağı ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, önemli direkt mesajları kayıt altına alabilecekler. Ancak bu yeniliğin uygulamanın gizlilik odaklı doğasına ters olduğunu savunanlar da bulunuyor. Güncellemenin ne zaman devreye gireceği ise henüz bilinmiyor.
vivo V23, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesini aldı. Yeni güncelleme, Mart 2024 güvenlik yamasıyla birlikte gelirken, kilit ekranı saati, albümler, küçük pencereler ve sistem gibi birçok yenilik getiriyor. vivo'nun diğer modellerinin de Android 14 güncellemesini alacağı belirtiliyor.
Pittsburgh Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilen bir uygulama, yapay zeka kullanarak kulak iltihabı teşhisi yapabiliyor. Uygulama, akut orta kulak iltihabı (AOM) teşhisinde doktorlardan daha doğru sonuçlar veriyor. Yapay zeka, kulak zarı videoları üzerinde eğitilerek yüzde 93 doğruluk oranıyla teşhis yapabiliyor. Bu gelişme, kulak iltihabı tedavilerinde erken ve doğru teşhis imkanı sağlayabilir.
Apple'ın 2021 yılında aldığı ekranlı AirPods patentinin birebir üretiminin gösterildiği gönderi oldukça ilgi çekti. Sahte bir AirPods 3 kutusu üzerine entegre edilen ekran sayesinde ses açma kapatma, gürültü engelleme özelliğini açma kapatma gibi birçok özelliğin kontrolü sağlanıyor.
Hepsiburada, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nda Türkiye'nin kadın girişimcilik çabalarını anlattı. Şirket, kadın girişimcileri desteklemek için özel bir program yürütüyor ve 2030 yılına kadar 120 bin marka sahibi kadın girişimci hedefliyor. Ayrıca, deprem bölgesindeki kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla ihtisas merkezleri açıldı ve yerel kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan kutular satışa sunuldu.
Xiaomi, tablet pazarındaki varlığını genişletmek için 8 inçlik yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirketin daha önceki modelleri genellikle büyük ekranlara sahipti ancak bu yeni tablet, küçük ekranlı tablet sevenler için tasarlanmış. Henüz detaylar netleşmemiş olsa da önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefine ulaştıklarını belirterek, 2024 yılında 100 yapay zeka temelli akıllı kütüphaneyi de ülkemize kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Ersoy, kütüphane yatırımlarına ağırlık verdiklerini ve halk kütüphanelerinin bilgi ve kültürün sürdürülebilir kılınmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor. (XHTV)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin havacılık alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, her yıl yeni projelerle gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesi yazabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini ve aya erişmeyi hedeflediklerini açıkladı.
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