OnePlus, amiral gemisi katili modellerine bir yenisini daha eklemek için geri sayıma geçti. Ace 3V ile ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası teknik özellikleriyle ve fiyatıyla kullanıcıları üzmeyeceği yönünde. Son gelen raporlar telefonun tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri!
OnePlus Ace 3V tanıtım tarihi ve özellikleri
OnePlus, hafta başından bu yana Ace 3V ile ilgili resmi paylaşımlar yapıyor. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kullanıcılar bu akıllı telefonu çok fazla beklemek zorunda kalmayacak. Zira ürünün önümüzdeki hafta düzenlenecek bir lansmanda tanıtılması bekleniyor.
OnePlus Ace 3V'nin orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3'ten güç alan ilk akıllı telefon olacağı açıklandı. Henüz bu yonga setiyle ilgili net detaylar olmasa da Snapdragon 7 Gen 3'e göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi sunacağını söylemek mümkün.
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OnePlus Ace 3V'nin 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle kullanıcı karşısına çıkacak. Bununla birlikte cihazda delikli bir ekran tasarımına yer verilecek. Aynı zamanda güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak.
Akıllı telefonda 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama mevcut olacak. Tabii burada daha farklı bellek ve depolama seçeneklerinin olma ihtimalini akıllardan çıkarmamak önemli.
Modelde 100W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir bataryaya yer verilecek. Bunun dışında plastik bir çerçeveye ve cam bir arka panelle gelecek. Son olarak ürünün Nord 4'ün küresele yönelik yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Hatırlanacağı üzere cihazın selefi Ace 2V, Nord 3'ün yeniden markalanmış versiyonuydu. Son olarak ürünün önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.
Cihazın beklenen teknik özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Tanıtım Tarihi ve Özellikleri - Son Dakika Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağırlığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Roket, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi ancak atmosfere giriş yaparken bağlantı kesildi ve roketin kaybedilme ihtimali olduğu belirtildi. Skype, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sesli mesajları saniyeler içinde yazı formatına dönüştüren bir güncelleme sunacak. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının faydalandığı bu özellik, yakın zamanda herkesle buluşacak. Bu yenilik, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak. Güncellemede Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ve çeviri süreci sadece saniyeler sürüyor. Skype'ın diğer güncellemeleriyle birlikte eski popülerliğine dönüp dönemeyeceği ise zamanla gözlemlenecek. WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında 'Ekran görüntüsü alınamıyor' uyarısı ile karşılaşacaklar. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını da 3'ten 5'e çıkarıyor. Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı ve yakın bir zamanda piyasaya sürülecek. Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku takibi ve stres seviyesi ölçme gibi özellikler bulunacak. Ayrıca 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da kullanıcılara destek sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geldiğini ve kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemini oluşturacaklarını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzayda da iddialı bir ülke olacağını vurguladı. Peugeot'nun yenilenen modeli 2024 Peugeot 208, Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, geniş bir görünüm sunan far tasarımı ve güncellenmiş iç mekan özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle sunulan 2024 Peugeot 208, yakıt tasarrufu ve yüksek performans vaat ediyor. Fiyatları ise 1,210,500 TL ile 1,396,500 TL arasında değişiyor. Konya'da, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait bir F-5 savaş uçağı, 3'üncü Ana Jet Üssü'ne iniş yapmak üzereyken düştü. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı belirtildi. Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5 uçağıyla ilgili daha önce de bazı talihsiz olaylar yaşandığı ve bu son olayın detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedeflediğini belirtti. Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi alanlarını artırmak için organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı. Gelen son bilgiler, Apple Vision Pro cihazının beklenenden daha erken global satışa başlayabileceğini gösteriyor. Apple'ın yapacağı dil güncellemesiyle birlikte Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece dillerinin cihaza eklenmesi, ürünün bu ülkelere de yakın zamanda geleceği yorumlarına sebep oldu. Cihazın Amerika'da satışa çıkmasının ardından diğer ülkelerdeki fanlar, ürüne ulaşmak için çeşitli yollar deniyor. Apple yönetiminin ise cihazın yüksek fiyatı nedeniyle tedarik sürecini uzatmak istediği konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Vision Pro'nun global satışına haziran ayında başlanması bekleniyor. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kuluçka Merkezi Açılış Töreni, İslam dünyasının ve küresel girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, geleceğin girişimcileri için başlangıç yaptı. Bakan Kacır, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanındaki ilerlemelerin küresel rekabette önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.
ÖzellikAyrıntılarYonga SetiSnapdragon 7+ Gen 3Ekran1,5K çözünürlük, 120Hz OLED ekranRAM16 GBDepolama Alanı512 GBPil5.500mAh, 100W hızlı şarj desteğiKamera– Ön Kamera: 16 megapiksel– Arka Kameralar: 50 megapiksel çift kameraSesÇift hoparlörDiğerEkran içi parmak izi tarayıcı, IR blasterYeniden markalanacağı modelOnePlus Nord 4
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Ace 3V Tanıtım Tarihi ve Özellikleri - Son Dakika
Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay şirketi SpaceX, en büyük roketi Starship için bugün üçüncü fırlatma testi yaptı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği bu fırlatma, başarıyla gerçekleşti. SpaceX Starship, sadece 5 bin ton ağırlığı ve boyutu olarak değil, aynı zamanda taşıma kapasitesi açısından da dünyanın en büyük roketi ünvanına sahip. Roket, uzayda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi ancak atmosfere giriş yaparken bağlantı kesildi ve roketin kaybedilme ihtimali olduğu belirtildi.
Skype, yapay zeka teknolojilerini kullanarak sesli mesajları saniyeler içinde yazı formatına dönüştüren bir güncelleme sunacak. Şu an için sınırlı sayıda kullanıcının faydalandığı bu özellik, yakın zamanda herkesle buluşacak. Bu yenilik, işitme problemi yaşayan kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak. Güncellemede Microsoft'un yeni nesil yapay zeka teknolojileri kullanılıyor ve çeviri süreci sadece saniyeler sürüyor. Skype'ın diğer güncellemeleriyle birlikte eski popülerliğine dönüp dönemeyeceği ise zamanla gözlemlenecek.
WhatsApp, kullanıcıların profil fotoğraflarının ekran görüntüsü alınmasını engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar, başka birisinin profil fotoğraflarını ekran görüntüsü almaya çalıştıklarında 'Ekran görüntüsü alınamıyor' uyarısı ile karşılaşacaklar. Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların ana sayfada sabitleyebileceği sohbet sayısını da 3'ten 5'e çıkarıyor.
Giyilebilir teknoloji işinde çalışmalarını sürdüren Huawei, Watch Fit 3 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Watch Fit 3, SLO-B19 model numarasıyla CQC ürün sertifikası aldı ve yakın bir zamanda piyasaya sürülecek. Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü, SpO2 sensörü, uyku takibi ve stres seviyesi ölçme gibi özellikler bulunacak. Ayrıca 97 farklı egzersiz moduyla fitness konusunda da kullanıcılara destek sağlayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin milli haberleşme uydusunu üreten 10 ülkeden biri haline geldiğini ve kendi bölgesel konumlama, zamanlama sistemini oluşturacaklarını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzayda da iddialı bir ülke olacağını vurguladı.
Peugeot'nun yenilenen modeli 2024 Peugeot 208, Türkiye'de satışa sunuldu. Yenilikçi tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, geniş bir görünüm sunan far tasarımı ve güncellenmiş iç mekan özellikleriyle öne çıkıyor. Benzinli ve elektrikli motor seçenekleriyle sunulan 2024 Peugeot 208, yakıt tasarrufu ve yüksek performans vaat ediyor. Fiyatları ise 1,210,500 TL ile 1,396,500 TL arasında değişiyor.
Konya'da, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait bir F-5 savaş uçağı, 3'üncü Ana Jet Üssü'ne iniş yapmak üzereyken düştü. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı belirtildi. Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5 uçağıyla ilgili daha önce de bazı talihsiz olaylar yaşandığı ve bu son olayın detaylı bir inceleme başlatıldığı ifade edildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedeflediğini belirtti. Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin sanayi alanlarını artırmak için organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğini vurguladı.
Gelen son bilgiler, Apple Vision Pro cihazının beklenenden daha erken global satışa başlayabileceğini gösteriyor. Apple'ın yapacağı dil güncellemesiyle birlikte Çince, Fransızca, Almanca, Japonca ve Korece dillerinin cihaza eklenmesi, ürünün bu ülkelere de yakın zamanda geleceği yorumlarına sebep oldu. Cihazın Amerika'da satışa çıkmasının ardından diğer ülkelerdeki fanlar, ürüne ulaşmak için çeşitli yollar deniyor. Apple yönetiminin ise cihazın yüksek fiyatı nedeniyle tedarik sürecini uzatmak istediği konuşuluyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Vision Pro'nun global satışına haziran ayında başlanması bekleniyor.
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kuluçka Merkezi Açılış Töreni, İslam dünyasının ve küresel girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, geleceğin girişimcileri için başlangıç yaptı. Bakan Kacır, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanındaki ilerlemelerin küresel rekabette önemli bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.
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