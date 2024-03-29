OnePlus, Android 15 Güncellemesini Alacak Modelleri Açıkladı

Google, bir süredir merakla beklenen Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini resmi olarak paylaştı. Böylelikle Android 15 sürümü için de ilk adımın atılmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşletim sisteminin yürürlüğe girmeden önceki ilk aşaması diyebileceğimiz geliştirici ön izlemesi, şimdilik tüm özellikleri barındırmasa da bizlere yakında sunulacak güncelleme ile alakalı önemli bilgiler veriyor. Ayrıca birçok OnePlus kullanıcısı da bu güncellemeyi alıp almayacağını heyecanla bekliyor. İşte Android 15 alacak OnePlus modelleri…
OnePlus için Android 15 güncellemesi yakında geliyor!
Geçtiğimiz günlerde Google tarafından yapılan açıklamaya göre, Android 14'ten sonra gelecek olan yeni işletim sistemi güncellemesi, kişisel gizliliği ve kullanıcı güvenliğini merkeze alarak telefon sahiplerini büyük ölçüde koruyacak.
Ayrıca OnePlus tarafından verilecek olan Android 15 güncellemesi bir sürü yeni özelliğe de sahip olacak. Örneğin son dönemde getirilen yapay zeka tabanlı yeniliklerin Android 15 güncellemesi ile birçok farklı cihaz için de sunulması beklenmekte.
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OnePlus'ın ne zaman yeni güncellemenin beta testlerine başlayacağı ise kesin olarak belli olmasa da, Google'ın resmi takvimine göre Android 15 çalışmaları temmuz ayında sona bulacak. Bu tarihin ardından OnePlus'ın da beta sürümleriyle karşımıza çıkmaya başlayacağı düşünülmekte. Aşağıdaki liste kesin olmamakla beraber, şirketin yazılım güncelleme politikasına göre oluşturulmuştur.
Android 15 alacak Oneplus modelleri
OnePlus 12
OnePlus 12r
OnePlus Open
OnePlus Nord 3
OnePlus Nord CE 3 Lite
OnePlus Ace 2V
OnePlus 11
OnePlus 11r
OnePlus 10 Pro
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus'ın uygulamaya koyduğu güncelleme stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus, Android 15 Güncellemesini Alacak Modelleri Açıkladı - Son Dakika
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