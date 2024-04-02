OnePlus tarafından uzun zamandır tanıtılması beklenen orta-seviye Nord serisi telefon sonunda tanıtıldı. Şimdiye kadar hakkında onlarca sızıntı ve fotoğraf çıkan OnePlus Nord CE4, önemli özelliklerle orta segment bir telefon olarak bizleri karşılıyor. Fiyat-performans canavarı olarak sunulan yeni telefon, Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti gibi özelliklerle geliyor. İşte OnePlus Nord CE4 özellikleri ve fiyatı…
OnePlus Nord CE4, Full HD+ AMOLED ekran ile geliyor
Orta segment için önemli özelliklerle donatılan Android cihazın öne çıkan özelliklerinden biri de ekranı. Marka tarafından yapılan resmi duyurulara göre OnePlus Nord CE4, 6.7-inç boyutunda Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip. 2412 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120Hz yenileme oranı ve 1100 nite kadar parlaklık sunuyor.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi işlemci tarafında bizleri Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti karşılıyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında tanıtılan 4nm yonga seti 1x 2.6GHz Cortex-A715, 3x 2.4GHz Cortex-A715, ve 4x 1.8GHz Cortex-A510 olmak üzere 8 çekirdeğe sahip.
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Nord CE4, 8GB LPDDR4X bellek ve 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama desteğiyle kullanıcıya orta-seviye için yeterli bir alan sunuyor. Android 14 destekli OxygenOS 14 işletim sistemi üzerinde çalışan bu cihaz iki büyük Android güncellemesi ve üç yıl boyunca güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.
29 dakika içinde 0'dan 100'e şarj edebilen 100W SuperVOOC desteğine sahip 5,500 mAh batarya ile tanıtılan OnePlus Nord CE4, koyu krom ve seladon mermeri renk seçenekleriyle satışa sunuldu. 8GB + 128GB versiyonu 299 dolardan satışa çıkan Nord CE4'ün 8GB + 256GB modeli 323 dolardan Hindistan'da satışa çıktı.
İşte OnePlus Nord CE4 özellikleri:
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ÖzelliklerDeğerlerEkran6.7 inç (2412×1080 piksel) Full HD+ AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2160Hz PWM Karartma, 1100 nit maksimum parlaklıkİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) Mobil Platform, Adreno 720 GPUBellek8GB LPDDR4X RAMDepolama128GB/ 256GB UFS 3.1 depolama, 1TB'a kadar microSD ile genişletilebilirİşletim SistemiAndroid 14, OxygenOS 14Arka Kamera50 Megapiksel arka kamera (Sony LYT-600 sensör, f/1.8 diyafram, OIS), 8 Megapiksel 120° ultra geniş açılı kamera (Sony IMX355 sensör, f/2.2 diyafram, LED flaş)Ön Kamera16 Megapiksel ön kamera (f/2.4 diyafram)Boyutlar162.5×75.3×8.4mm; Ağırlık: 186gDayanıklılıkToz ve Sıçramaya Dayanıklı (IP54)Bağlantılar5G SA/NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n77/n78 bantları), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSSBatarya5500 mAh batarya, 100W SUPERVOOC Hızlı Şarj
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Nord CE4 Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti.
Statcounter'ın son verilerine göre, Windows 11'in pazar payı Mart ayında düşüş gösterdi. Microsoft'un yapay zeka hamlelerine rağmen Windows 11'e kullanıcı çekmekte başarısız olduğu ortaya çıktı. En çok kullanılan Windows sürümü ise hala Windows 10.
WordPress'in 6.5 sürümü, düzenleme deneyimini geliştirmeyi amaçlayan birçok yeni özelliği beraberinde getirecek. Yeni sürümde, kullanıcıların Google Fonts kütüphanesini taraması ve siteye entegre etmesi mümkün olacak. Ayrıca Özel Alanlar genişletilecek ve daha dinamik bir deneyim sağlamak için yeni API'lar sunulacak. WordPress ayrıca site senkronizasyonu, yedekleme ve revizyon takibi gibi konularda da iyileştirmeler yapacak.
Apple'ın merakla beklenen iPhone SE 4 modeline ait olduğu görülen bir kılıfın fotoğrafı paylaşıldı. Kılıfta, telefonun arka kısmında tek bir kamera olduğu ve ön tarafta çentik bulunduğu görülüyor. Bu çentikte ön kamera ve Face ID yer alacak. Özelliklerine göre, iPhone SE 4 modeli 6.1 inç OLED ekran, Apple A17 veya A18 işlemci, 48 Megapiksel ana kamera, 3.279 mAh batarya ve USB-C yuvası gibi özelliklere sahip olacak. Apple'ın uygun fiyatlı yeni iPhone modeli önümüzdeki sene tanıtılması bekleniyor.
vivo, ürün kataloğunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 3C sertifikası alan yeni orta segment telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz isimleri belli olmayan bu modeller, 44W hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde.
Samsung, gelişen teknolojiye uyum sağlamak amacıyla 3D DRAM gibi yenilikçi çözümlere yöneliyor. Şirket, Dikey Kanal Transistörler ve Yığılmış DRAM gibi teknolojilerle liderlik etmeyi hedefliyor. Bu adımlar, bellek kapasitesini artırmayı ve elektronik cihazların daha güçlü hale gelmesini sağlayabilir.
Elon Musk, sosyal medyada paylaştığı gönderide Walt Disney ile dalga geçerek, Disney'de yeni Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI) Yöneticisi olduğunu duyurdu. Musk'ın 1 Nisan'da yaptığı bu şaka büyük ilgi gördü. Musk, daha önce de Disney ve Netflix gibi şirketlerin politikalarını eleştirmişti.
Nisan 2023'te piyasaya sürülen ve büyük ilgi gören Dead Island 2, Epic Games Store'dan sonra yakında Steam kataloğuna da eklenecek. Oyunun Steam sayfası oluşturuldu ancak henüz satışa sunulmadı. Epic Games Store'da 750 TL olan oyunun Steam fiyatı belirsiz. Steam'in dolar kullanması nedeniyle Türk lirası fiyatının daha yüksek olabileceği düşünülüyor. Oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.
Donald Trump tarafından kurulan Truth Social, 2023 yılının ilk 9 ayında sadece 3.4 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Platformun giderlerinin ise bundan daha fazla olabileceği düşünülüyor. Truth Social'ın canlı video yayınlama gibi talep edilen özellikleri sunmaya başlaması beklenirken, şu an için işler pek de iyi gitmiyor. Sitenin Amerika'da düzenlenecek genel seçimlerden sonra daha küçük bir kullanıcı kitlesine hitap edeceği iddia ediliyor ve Trump'ın başkan seçilememesi halinde tamamen kapatılabileceği öne sürülüyor.
Apple'ın üç ana model gerideki modeli iPhone 12, tasarımı, performansı ve kamerasıyla öne çıkan bir telefon olmaya devam ediyor. Ancak, yüksek fiyatı ve bazı kullanıcıların batarya ömrü konusundaki şikayetleri göz önünde bulundurulmalı. Alternatifler arasında daha uygun fiyatlı Android tabanlı telefonlar da bulunuyor. Sonuç olarak, iPhone 12 alınması kullanıcının ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlıdır.
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