OpenAI, ChatGPT\'yi hesapsız kullanıcılara açıyor

OpenAI, ChatGPT'yi hesabı olmayan kullanıcılara açmaya başladı. Bu hareketi, "insanların yapay zekanın faydalarından yararlanabilmesi için ChatGPT gibi araçları geniş çapta kullanılabilir hale getirme" misyonunun bir parçası olarak tanımladı.
Ayrıca şirket artık hesapsız kullanıcılardan da yapay zekayı eğitmek amacıyla veri toplayabilecek. Peki bunun diğer avantajları neler? Şirkete nasıl bir getirisi olacak?
ChatGPT hesap oluşturmadan kullanılabilecek
Bu karar, aynı zamanda şirkete daha fazla eğitim verisi sağlayacak. (devre dışı kalmayanlar için) ve belki de daha fazla kullanıcıyı hesap oluşturmaya ve ücretsiz GPT-3.5 modeli yerine GPT-4 erişimi için abone olmaya teşvik edebilir.
Bu özellik aktif olduktan sonra ChatGPT'de, "Bugün size nasıl yardımcı olabilirim?" yazısından sonra kaydolmak veya oturum açmak için isteğe bağlı düğmelerin bulunduğu ekran beliriyor. OpenAI erişimin kademeli olarak sunulduğunu söylüyor. Bu nedenle seçeneği henüz göremiyorsanız daha sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.
OpenAI, hesapsız kullanıcılar için oturum açmış kullanıcılardan daha fazla kategoride istemlerin ve görüntü oluşturmanın engellenmesi dahil olmak üzere ekstra korumalar eklediğini söylüyor. Bir OpenAI sözcüsü, özelliği geliştirirken oturumu kapatmış GPT-3.5 kullanıcılarının potansiyel olarak yeni tehditleri nasıl ortaya çıkarabileceğini dikkate aldığını söyledi.
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Sözcü, yapay zeka modellerinin kötüye kullanımını tespit etmek ve durdurmaktan sorumlu ekiplerin yeni özelliğin oluşturulmasında yer aldığını ve beklenmedik tehditlerin ortaya çıkması durumunda buna göre ayarlama yapacaklarını ekledi.
Oturum açmadığınızda istemleriniz için veri eğitimini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu yapmak için metin kutusunun sağındaki küçük soru işaretini tıklayın, ardından Ayarlar'ı seçin ve "Modeli herkes için iyileştirin" seçeneğini kapatın.
OpenAI, 185 ülkede 100 milyondan fazla kişinin haftalık ChatGPT kullandığını söylüyor. Bunlar, pek çok kişinin iki yıl önce adını bile duymadığı bir şirketin 18 aylık hizmeti için şaşırtıcı rakamlar. Bugünkü hamle, hesap oluşturma konusunda tereddüt edenlere, bu chatbot'u denemeye teşvik ederek bu sayıları daha da artırmayı amaçlıyor.
Son Dakika › Teknoloji › OpenAI, ChatGPT'yi hesapsız kullanıcılara açıyor - Son Dakika
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