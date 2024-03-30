OpenAI, yapay zeka ile ses klonlama aracını tanıttı

Teknoloji

OpenAI, ses örneğine dayanarak herhangi bir medyayı taklit edebilen yapay zekasını tanıttı. Voice Engine adlı yeni ses klonlama aracı, kısa sürede viral olmayı başardı. OpenAI'ın açıklamasına göre teknoloji, 15 saniyelik konuşmayı analiz ederek sesi klonlayabiliyor.

OpenAI'ın ses klonlama aracı Voice Engine

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, metinden konuşmaya API'ını temel alarak Voice Engine'i geliştirdi. Şirket tarafından yayınlanan örnekler, oldukça benzer kopyalar oluşturmasıyla şaşırttı. Yapay zekanın, konuşma bozukluğu olanlara yardımcı olabileceğinin altı çizildi.

Ancak bu özelliğin kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabileceği düşünülüyor. Dolandırıcılar tarafından gerçekleştirilecek taklit sesler, finansal ve kişisel bilgilerin çalınmasına yol açabilir. OpenAI ise bu duruma karşı olarak Voice Engine'i aşamalı olarak kullanıma sunacak. Gizlilik ve şeffaflığı sağlamak için farklı sektörlerdeki ortaklardan gelen geri bildirimleri dikkate alacak.

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OpenAI, taklitçiliği yasaklayan kısıtlamalar sunacağını da belirtti. Tüm kullanıcıların, üretilen seslerin yapay olduğunu açıklaması zorunlu olacak. Ayrıca ses filigranı gibi metaveri teknikleri de üretilen seslerin kaynağının izlenmesine yardımcı olacak.

Öte yandan tanınmış kişilerin sesleri de başlangıçta taklit edilemeyecek. Ayrıca OpenAI, Microsoft'la birlikte Voice Engine gibi yapay zeka araştırmalarını ilerletmek için Stargate adlı süper bilgisayara 100 milyar dolar yatırım yapıyor.

Fiyatlandırma detayları da belli oldu. Voice Engine'in bir milyon karakter başına 15 dolar gibi bir ücretlendirmeyle sunulacağı belirtildi.

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