Oppo A3 Pro 5G'nin CAD tabanlı görselleri sızdırıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Oppo A3 Pro 5G'nin CAD tabanlı görselleri sızdırıldı

Oppo A3 Pro 5G\'nin CAD tabanlı görselleri sızdırıldı

Oppo'nun yeni telefonu A3 Pro 5G'nin CAD tabanlı görselleri ortaya çıktı. Telefonun tasarımı ve özellikleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

03.04.2024 23:12
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Oppo, A2 ve A2 Pro'yu geçen yıl, A3'ü ise 2018'de piyasaya sürdü. Bir yazım hatası yok. Şirket, "A" serisi cihazları için biraz karışık bir adlandırma seçme kararı aldı. Bu karışıklığa biraz daha karışıklık eklemek için de yakın zamanda A3 Pro sunulacak. Oppo A3 Pro 5G, kullanıcılar tarafından beklenen bir telefon olması nedeniyle üzerinde fazlaca duruluyor. Öyle ki cihazın CAD tabanlı görselleri ortaya çıktı.

Oppo A3 Pro 5G nasıl gözükecek?

Oppo A3 Pro 5G'nin CAD tabanlı görselleri, boyutuyla birlikte bugün sızdırıldı: 162,7 x 74,5 x 7,8 mm. 6,7 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Renderler, üstteki dairesel kamera adasının üzerine yerleştirilmiş, aynı zamanda dairesel bir LED flaş dizisi ve üst kısmında kendi kamerası yerine metal görünümlü bir kapağı olan tamamen dekoratif bir daire içeren iki arka kamerayı ortaya koyuyor.

Oppo A3 Pro 5G'nin CAD tabanlı görselleri sızdırıldı

Telefonun çok dar yan çerçeveleri ve uygun büyüklükte üst ve alt çerçeveleri (alt çerçeve biraz daha büyük), ekranın ortasında selfie kamerası için bir delik, sağ tarafta güç ve ses tuşları, ve tabii ki altta bir USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor.

Değeri ne olursa olsun, büyük olasılıkla yerini alması beklenen A2 Pro, MediaTek'in Dimensity 7050 işlemcisi tarafından desteklenen, 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama ile eşleştirilmiş ve 64 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensörüyle çevrili bir kameraya sahipti.

Oppo A3 Pro 5G'nin CAD tabanlı görselleri sızdırıldı

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Doğal olarak Oppo A3 Pro 5G için bazı küçük yükseltmeler bekleniyor. Ancak şirketin bu noktada ne kadar ileri gideceği merak konusu. Tüm bunların yanında halefi ile aynı fiyat bandında olması veya bu fiyat bandına yakın olması da gerekiyor. Yani çok fazla paraya mal olmayan iyi bir paket sunmalı. Şirketin bunu başarıp başaramayacağını yakın zamanda öğreneceğiz.

Oppo A3 Pro 5G hakkında henüz sızdırılan başka bir ayrıntı yok. Ancak işler yolunda gittiği için yakında bu konuda daha fazla şey duymayı bekliyoruz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Oppo A3 Pro 5G'nin CAD tabanlı görselleri sızdırıldı - Son Dakika

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