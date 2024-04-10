Oppo, orta sınıfa hitap edecek A3 Pro akıllı telefonu için çalışmalarını hızlandırdı. Telefon son olarak Çinli kaynakların sertifika listelerinde görüldü. Bu sızıntılar, cihazın tasarım ve teknik özelliklerini gözler önüne serdi.
Oppo A3 Pro neler sunacak?
Oppo A3 Pro ince çerçeveli ve kavisli bir ekrana yer veriyor. 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç OLED ekranla gelecek. Cihaz gücünü MediaTek Dimensity 7050 yonga setinden alacak. Ayrıca 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor.
Kamera tarafında ise A3 Pro'nun çift arka kamera kurulumuna sahip olduğu belirtildi. Buna göre 64 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan bir modüle yer verecek. Selfie için ekrana gömülü 8 Megapiksel ön kamera barındıracak.
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67W hızlı şarj desteğine sahip 5000mAh bataryadan beslenecek. IP69 suya ve toza dayanıklılık, 5G teknolojisi ve 3.5mm kulaklık jakı gibi ek özelliklere sahip olduğunu da belirtelim. Cihazda ayrıca fiziksel parmak izi tarayıcı ve stereo hoparlör bulunuyor.
Cihaz aynı zamanda ince tasarımıyla da öne çıkacak. Sızıntılara göre 162,66 × 74,32 × 7,89 mm boyutlarında, yani 7,89 mm kalınlığında olacak. Ayrıca yaklaşık 182 gram ağırlığında olmasıyla iPhone 15 Pro Max'ten daha ince olacak.
Kutudan Android 13 ile çıkacak cihaz, Uzak Dağ Mavisi, Gök Mavisi ve Bulut Brokar Pembesi olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Fiyatlandırma olarak temel 8GB + 256GB modeli için 275 dolardan başlayacağı bildirildi.
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Son Dakika › Teknoloji › Oppo A3 Pro: Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
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