Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, yakında orta segment kataloğuna yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. Oppo A60 adlı bu model için önümüzde çok bir zaman kalmadığı tahmin ediliyorken telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı.
Beklenen Oppo A60 özellikleri
Kısa süre önce ortaya çıkan yeni detaylara göre Oppo A60 modeli, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 680 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, 8 GB RAM ile eşleştirilecek. Bununla birlikte akıllı telefon, 1604 x 720 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla gelecek.
Android 14 tabanlı ColorOS 14 üzerinde çalışması beklenen Oppo A60, 45W hızlı şarjdan beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Son olarak akıllı telefonun 8 Megapiksel özçekim ve 50 Megapiksel ana kameraya sahip olacağı da ortaya çıkan bilgiler arasında yer alıyor.
16 GB RAM ve 45W hızlı şarj! vivo V30e 5G özellikleri ortaya çıktı
Beklenen Oppo A60 özellikleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Oppo A60 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. Yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Ayrıca daha insansı hareketlere sahip olan robot, insan boyutlarında ve daha atletik bir yapıya sahip. Yeni Atlas robotunun teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı. Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı dönemde verdiği sözü hatırlatarak Vine için anket açtı. Ankette Vine geri gelsin mi ya da gelmesin mi sorusu soruldu ve şu ana kadar yapılan oylamada Vine geri gelsin diyenler yüzde 70 gibi bir oranla önde. Bu sonuçlar, uygulama için yeni bir dönemin kapısını açabilir. Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtması beklenirken, sızdırılan son raporlar iPhone 17 Plus modelinin daha küçük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Apple, iPhone 17 serisinde değişiklik yapmayı planlıyor ve Plus modelinde küçülme bekleniyor. Otomotiv sektöründe gündemden düşmeyen Maserati, tamamen elektrikli olan GranCabrio Folgore modeliyle dikkat çekiyor. İtalya'da tanıtılan araç, sportif ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Maserati'nin elektrikli modelleri arasında zirveyi temsil eden GranCabrio Folgore, global pazarda ilgi gördüğü takdirde değişik versiyonlarıyla da karşımıza çıkabilir. Araç, 220 bin dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak. OnePlus, yeni amiral gemisi tablet olan OnePlus Pad 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, parlak AMOLED ekran, büyük batarya ve daha fazla depolama alanı gibi üst seviye özelliklerle gelecek. OnePlus Pad 2'nin tanıtım tarihi ise 2024'ün ikinci yarısında olması bekleniyor. Geçen sene Android 14 işletim sistemini kullanıma sunan Google, bu yıl Android 15 ile karşımıza çıkacak. Android 15 Beta sürümünde "NfcCharging" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, temassız ödeme ve dosya paylaşımı gibi amaçlar için kullanılan NFC teknolojisinden destek alarak Android telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyacak. NFC ile şarj özelliği, yalnızca 1W güç kapasitesine sahip olacak ve daha çok düşük bataryaya sahip cihazlar için uygun olabilir. Bu özellik, Android 15 işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı veya üreticilerin NFC donanımında özel bir düzenleme yapmaları gerekip gerekmediği henüz bilinmiyor. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve ağustos-ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor. Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerinin ikinci beta sürümlerini dağıtıma çıkardı. Yeni beta paketi, geliştirici olmayan kullanıcılar için indirilebilir durumda. Güncelleme, Avrupa Birliği'nin gerektirdiği değişikliklere odaklanıyor ve AB'deki kullanıcıların web siteleri üzerinden iPhone uygulamalarını indirebilmesine olanak sağlıyor. Ancak AB geliştiricileri için bazı kısıtlamalar da getiriliyor. Ayrıca yeni beta sürümleri, aygıt yönetimi özelliklerine ve Pil Sağlığı desteğine yönelik iyileştirmeler içeriyor. Telegram Kurucusu Pavel Durov'a göre, uygulama önümüzdeki yıl içerisinde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olacak. WhatsApp'ın güvenlik sorunlarına dikkat çeken Durov, Telegram'ın popülerlik kazandığını belirtti. Şirket ayrıca platformdan daha fazla para kazanmayı umuyor ve yeni özellikler eklemeyi planlıyor. Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışları yaşandı. Ülke genelinde 24 saat içinde yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü. Yağışların nedenleri ve iklim değişikliğinin etkisi inceleniyor. Bulut tohumlamasıyla ilgili spekülasyonlar ise yanıltıcı olarak değerlendiriliyor. Dubai'nin altyapısı ve hazırlıkları aşırı yağışlara uyum sağlamak için güçlendirilmeli. Sony, Ghost of Tsushima Director's Cut için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu, 16 Mayıs'ta Epic Games Store üzerinden PC için erişilebilir olacak. Oyunun düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 30 FPS'de çalışması mümkün olacak. Önerilen ise yüksek ayarlarda 1080p'de 60 FPS'yi hedefliyor. Ayrıca oyun en yeni grafik teknolojilerini destekleyecek ve ultra geniş monitörleri de destekleyecek. Ghost of Tsushima Director's Cut, tek oyunculu senaryoya ek olarak Iki Island genişlemesini ve Legends çok oyunculu modunu sunacak. PC ve PlayStation için çapraz oyun desteği de bulunacak. Oyunun fiyatı 1499 TL olacak.
ÖzellikDeğerİşlemci: Qualcomm Snapdragon 680RAM: 8 GBEkran Çözünürlüğü: 1604 x 720İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhHızlı Şarj Desteği: 45WArka Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.9 diyafram aralığıÖn Kamera: 8 Megapiksel, f/2.0 diyafram aralığı
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Oppo A60 Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Boston Dynamics, Hyundai'ye satıldıktan sonra yeni Atlas robotunu tanıttı. Tamamen elektrikli olan yeni model, korku filmlerinden aşina olduğumuz sahnelere benzer bir video ile karşımıza çıktı. Yeni Atlas robotu, bir insandan hatta bir atletten çok daha güçlü ve esnek eklemlere sahip. Ayrıca daha insansı hareketlere sahip olan robot, insan boyutlarında ve daha atletik bir yapıya sahip. Yeni Atlas robotunun teknik ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Elon Musk, Twitter'ı satın aldığı dönemde verdiği sözü hatırlatarak Vine için anket açtı. Ankette Vine geri gelsin mi ya da gelmesin mi sorusu soruldu ve şu ana kadar yapılan oylamada Vine geri gelsin diyenler yüzde 70 gibi bir oranla önde. Bu sonuçlar, uygulama için yeni bir dönemin kapısını açabilir.
Apple'ın iPhone 16 serisini tanıtması beklenirken, sızdırılan son raporlar iPhone 17 Plus modelinin daha küçük bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Apple, iPhone 17 serisinde değişiklik yapmayı planlıyor ve Plus modelinde küçülme bekleniyor.
Otomotiv sektöründe gündemden düşmeyen Maserati, tamamen elektrikli olan GranCabrio Folgore modeliyle dikkat çekiyor. İtalya'da tanıtılan araç, sportif ve modern çizgileriyle öne çıkıyor. Maserati'nin elektrikli modelleri arasında zirveyi temsil eden GranCabrio Folgore, global pazarda ilgi gördüğü takdirde değişik versiyonlarıyla da karşımıza çıkabilir. Araç, 220 bin dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacak.
OnePlus, yeni amiral gemisi tablet olan OnePlus Pad 2'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, parlak AMOLED ekran, büyük batarya ve daha fazla depolama alanı gibi üst seviye özelliklerle gelecek. OnePlus Pad 2'nin tanıtım tarihi ise 2024'ün ikinci yarısında olması bekleniyor.
Geçen sene Android 14 işletim sistemini kullanıma sunan Google, bu yıl Android 15 ile karşımıza çıkacak. Android 15 Beta sürümünde "NfcCharging" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, temassız ödeme ve dosya paylaşımı gibi amaçlar için kullanılan NFC teknolojisinden destek alarak Android telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyacak. NFC ile şarj özelliği, yalnızca 1W güç kapasitesine sahip olacak ve daha çok düşük bataryaya sahip cihazlar için uygun olabilir. Bu özellik, Android 15 işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı veya üreticilerin NFC donanımında özel bir düzenleme yapmaları gerekip gerekmediği henüz bilinmiyor. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve ağustos-ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor.
Apple, iOS 17.5 ve iPadOS 17.5 güncellemelerinin ikinci beta sürümlerini dağıtıma çıkardı. Yeni beta paketi, geliştirici olmayan kullanıcılar için indirilebilir durumda. Güncelleme, Avrupa Birliği'nin gerektirdiği değişikliklere odaklanıyor ve AB'deki kullanıcıların web siteleri üzerinden iPhone uygulamalarını indirebilmesine olanak sağlıyor. Ancak AB geliştiricileri için bazı kısıtlamalar da getiriliyor. Ayrıca yeni beta sürümleri, aygıt yönetimi özelliklerine ve Pil Sağlığı desteğine yönelik iyileştirmeler içeriyor.
Telegram Kurucusu Pavel Durov'a göre, uygulama önümüzdeki yıl içerisinde 1 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olacak. WhatsApp'ın güvenlik sorunlarına dikkat çeken Durov, Telegram'ın popülerlik kazandığını belirtti. Şirket ayrıca platformdan daha fazla para kazanmayı umuyor ve yeni özellikler eklemeyi planlıyor.
Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışları yaşandı. Ülke genelinde 24 saat içinde yaklaşık 1,5 yıllık yağmur düştü. Yağışların nedenleri ve iklim değişikliğinin etkisi inceleniyor. Bulut tohumlamasıyla ilgili spekülasyonlar ise yanıltıcı olarak değerlendiriliyor. Dubai'nin altyapısı ve hazırlıkları aşırı yağışlara uyum sağlamak için güçlendirilmeli.
Sony, Ghost of Tsushima Director's Cut için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon oyunu, 16 Mayıs'ta Epic Games Store üzerinden PC için erişilebilir olacak. Oyunun düşük ayarlarda 1080p çözünürlükte 30 FPS'de çalışması mümkün olacak. Önerilen ise yüksek ayarlarda 1080p'de 60 FPS'yi hedefliyor. Ayrıca oyun en yeni grafik teknolojilerini destekleyecek ve ultra geniş monitörleri de destekleyecek. Ghost of Tsushima Director's Cut, tek oyunculu senaryoya ek olarak Iki Island genişlemesini ve Legends çok oyunculu modunu sunacak. PC ve PlayStation için çapraz oyun desteği de bulunacak. Oyunun fiyatı 1499 TL olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?