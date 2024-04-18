Oppo A60 Özellikleri Ortaya Çıktı

Geçen sene Android 14 işletim sistemini kullanıma sunan Google, bu yıl Android 15 ile karşımıza çıkacak. Android 15 Beta sürümünde "NfcCharging" adlı yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, temassız ödeme ve dosya paylaşımı gibi amaçlar için kullanılan NFC teknolojisinden destek alarak Android telefonların kablosuz olarak şarj edilmesine imkan tanıyacak. NFC ile şarj özelliği, yalnızca 1W güç kapasitesine sahip olacak ve daha çok düşük bataryaya sahip cihazlar için uygun olabilir. Bu özellik, Android 15 işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılıp kullanılmayacağı veya üreticilerin NFC donanımında özel bir düzenleme yapmaları gerekip gerekmediği henüz bilinmiyor. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve ağustos-ekim ayları arasında yayınlanması bekleniyor.