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OPPO Find X7 Serisi 1 Milyon Rezervasyonu Aştı - Son Dakika
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OPPO Find X7 Serisi 1 Milyon Rezervasyonu Aştı

OPPO, Find X7 serisinin tüm kanallarda çevrimiçi rezervasyonların 1 milyonu aştığını duyurdu. Bu durum telefonlara olan ilginin bir hayli yüksek olduğunu gösterirken, söz konusu verilerin Çin pazarı özelinde olduğunu belirtelim.

OPPO Find X7 Serisi 1 Milyon Rezervasyonu Aştı
05.01.2024 - 20:30,  Güncelleme: 20:30
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OPPO, 8 Ocak'ta bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Find X7 serisini vitrine çıkaracak. Cihazlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası amiral gemisi teknik özelliklerine sahip olacakları yönünde. Bunun yanı sıra ön rezervasyon süreci de başlayan telefonların henüz tanıtılmadan önemli bir satış başarısına imza attığı açıklandı.

OPPO Find X7 serisi rezervasyonları 1 milyonu aştı

OPPO, yaptığı açıklamayla Find X7 serisinin tüm kanallarda çevrimiçi rezervasyonların 1 milyonu aştığını duyurdu. Bu durum telefonlara olan ilginin bir hayli yüksek olduğunu gösterirken, söz konusu verilerin Çin pazarı özelinde olduğunu belirtelim.

OPPO Find X7 Serisi 1 Milyon Rezervasyonu Aştı

OPPO Find X7 serisi yukarıda da belirtildiği üzere ilk olarak Çin'de satışa çıkacak. Cihazların globale geliş tarihi ise şimdilik belli değil.

Kamerası dünyada tek! OPPO Find X7 tasarımı ortaya çıktı

Find X7 modeli geçtiğimiz günlerde performans testinde ortaya çıktı. Geekbench'teki verilere göre 16 GB RAM bellek ile beslenen Find X7, 1 + 3 + 4 çekirdek dizilimine sahip bir işlemci ile gelecek. 1 x Cortex-X4 Prime, 2,85 GHz'de 3 x Cortex X4 ve 2 GHz'de 4 x Cortex A720 çekirdeklere sahip bu işlemci MediaTek Dimensity 9300 olacak. G720 MC12 GPU'yu da beraberinde getiren MediaTek 9300, Find X7 bünyesinde tek çekirdek testinden 2139 puan, çoklu çekirdek testinden ise 7110 puan almayı başarıyor.

Serinin Pro modelinde ise Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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