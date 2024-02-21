Geçtiğimiz günlerde Oppo ve vivo hakkında üzücü bir haberi sizlere aktarmıştık. Ortaya çıkan haberlerde her iki şirketin de katlanabilir telefon pazarından çekileceği iddia ediliyordu. Şimdi Oppo konuya bir açıklık getirdi. İşte Oppo'nun iddialara cevabı…
Oppo katlanabilir telefon pazarından çekilmediğini açıkladı!
Birkaç sene önce hayatımıza giren katlanabilir telefonlar, kullanışlı gözükse de herkesin ilgi odağı olmadı. Yine de hemen hemen tüm markaların olduğu pazardan Oppo ve vivo çekilecek gibi bir iddia ortaya atılmıştı. Nedeni ise satış rakamları ve cihazların onarım maliyetleri idi. Ancak Oppo kanadından resmi açıklama bugün geldi. Şirket katlanabilir telefon pazarından çekilmediğini açıkladı.
Normal cihazlara göre onarım tarafında daha zahmetli olan katlanabilir telefonlar, üreticilerini bu alanda zora sokuyor. Tabi satışlar da diğer modeller kadar fazla olmadığı için katlanabilir telefon pazarı şirketlere beklediği geri dönüşü yapamıyor. Bu nedenlerle artık katlanabilir telefon üretimi yapmayacağı söylenen Oppo, iddiaları reddetti. Şirket bugün şu açıklamayı yaptı:
"Oppo'nun katlanabilir akıllı telefon teknolojisinin sürekli geliştirilmesine olan bağlılığı değişmedi. Lütfen resmi güncellemelerimiz ve duyurularımız için bizi takip etmeye devam edin."
Oppo Find N3 gibi modellerle piyasada kalmaya devam edeceğini bildiren şirket, yakında Find N4, N4 Flip ve OnePlus Open 2 gibi modellerle karşımıza çıkacak. Çin'de katlanabilir telefon pazarının yüzde 18'ini elinde tutan Oppo, yeni modeller ile pazarda payını artırmaya oynayacak.
Oppo gibi bir markanın katlanabilir telefon pazarında olması bizleri sevindirdi. Siz Oppo'nun kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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