OPPO Modelleri için Mart Ayında ColorOS 14 Güncellemesi

OPPO'nun geçen aylarda kullanıma sunduğu yeni arayüzü ColorOS 14 için dağıtım tüm hızıyla devam ediyor. Çinli marka yeni sürümün selefine kıyasla daha kararlı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunduğunu iddia ederken, bu noktada hangi modellerin yapıyı deneyimleyeceği de büyük merak konusu. İşte mart ayında Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri!
Mart ayında ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri
OPPO, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı görselle globalde Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alacak yeni modeller listesini paylaştı. Bu dağıtım takviminin kararlı sürüm özelinde olduğunu belirtelim. Bunun dışında nisan ayı cihazlarını içeren listenin de çok yakında yayınlanacağını söyleyebiliriz.
Find N3
Find N3 Flip
Find N2 Flip
Find X5 Pro
Find X5
Find X3 Pro
Reno 10 Pro+ 5G
Reno 10 Pro 5G
Reno 10 5G
Reno 8 Pro 5G
Reno 8 5G
Reno 8
Reno 8T 5G
Reno 8T
Reno 7
F23 5G
F21s Pro
F21 Pro
K10 5G
A98 5G
A78 5G
A77 5G
A77s
A77
A58
A57
A38
A18
ColorOS yapay zeka güncellemesi yayınlandı! Hangi modellere gelecek?
ColorOS 14 ile gelen yenilikler
Yükseltilmiş Trinity Engine, daha yüksek performans vadediyor. ROM Vitalization, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırarak önemli bir rahatlık sunmaya hazırlanıyor. Şirketin iddiasına göre ortalama bir akıllı telefonda 20 GB'a kadar depolama tasarrufu yapacak.
Picture Keeper ile gizlilik özelliklerinde yükseltmeler gelecek. Özellik, Oppo akıllı telefonda belirlenen fotoğraf ve videolara erişim için ekstra izin istenmesine olanak sağlıyor. Aquamorgraphic Renklendirme sistemi ise durum çubuğu ve ekran içeriği artık günün saatine en uygun renk tonlarını seçilmesine olanak tanıyor.
Yeni Smart Touch, yerel ve üçüncü taraf uygulamalardan metin, resim ve videolar seçilmesine olanak tanıyor. Seçilen içerikleri File Dock'ta topluyor. File Dock ise seçilen içeriği daha sonra kullanmak üzere saklamanıza olanak tanıyan bir pano görevi görüyor.
Smart Touch ise Oppo cihazların senkronize edilmesini sağlıyor. Örneğin Oppo Pad'e kaydettiğiniz bir içeriği Oppo akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz. Öte yandan Oppo, Snapchat ile sıkı bir bağ içinde. Platforma kısayoldan ulaşım için Snapchat widget'ı ekleniyor.
Son Dakika › Teknoloji › OPPO Modelleri için Mart Ayında ColorOS 14 Güncellemesi - Son Dakika
Müzik platformu Spotify'ın itirazı sonucu Avrupa Birliği, Apple'a 'App Store uygulamalarında hakim konumunu kötüye kullandığı' gerekçesiyle 2 milyar dolarlık bir ceza kesti. AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu ismi, Apple'ın on yıldır müzik hizmetlerinin App Store üzerinden dağıtımında pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını ve geliştiricileri Apple ekosistemi dışında daha uygun fiyatlı alternatifler hakkında bilgilendirmeyi kısıtladığını belirtti.
Dünyanın en büyük teleskobu ALMA "Dünya nasıl oluştu?" sorusuna cevap mı buldu? ALMA Dünya okyanuslarından üç kat büyük su buharı keşfi yaptı.
El konsolu pazarı, Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesiyle hareketlendi. MSI Claw da bu pazarda yerini aldı. MSI Claw'ın özellikleri ve fiyatı açıklandı. El konsolu, Windows 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve Intel Core Ultra 7 155H ve 135H yongalarından güç alıyor. Ayrıca, 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri mevcut. MSI Claw, çift fan ve ısı borularıyla soğutma konusunda iddialı. 7 inç 1920x1080 çözünürlüklü IPS paneli ve 53 Whr'lik bataryasıyla uzun pil ömrü sunuyor. Giriş seviyesi modelin ön siparişe açıldığı belirtiliyor.
Disney, Johnny Deep'in Amber Heard'e açtığı karalama davasını kazanmasıyla Karayip Korsanları serisine döndürülmesi için çalışmalara başladı. Ancak plan, Deep'i yardımcı oyuncu olarak geri döndürmek şeklinde. Karar ise Johnny Deep'in kendisine ait.
Xiaomi, geçtiğimiz sene Android tabanlı HyperOS'a geçiş yaparak MIUI defterini kapattı. Redmi Pad SE, HyperOS güncellemesiyle yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelliklere kavuştu. Ayrıca performans tarafında da önemli bir artış sağlandı. Mart ayında güncelleme alacak diğer Redmi modelleri de açıklandı.
Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kararıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yeni Medya ve İletişim Bölümü açıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada, bölümün 2024-2025 akademik yılında yeni öğrenci alımı yapacağı belirtildi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, bölümde nitelikli yeni medya ve iletişim uzmanlarının yetiştirileceğini vurguladı.
Talas Belediyesi tarafından yapılan Türkiye'nin tek sabit arenalı espor merkezi olan 'Espor ve İnovasyon Merkezi' açıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Yenilikçi fikirleri çocukların ortaya koyabilecekleri ortamlar oluşturacağız' dedi.
Bilim insanları, Fas'taki Lala Lallia adlı yıldız kumulunun yaşını ilk kez belirledi. Yıldız kumulları, Dünya'nın en eski kumullarından biri olup, karşıt esen rüzgarların etkisiyle oluşur. Araştırmacılar, 13 bin yıl önce oluştuğunu belirledikleri kumulun son bin yıl içinde hızla büyüyerek batıya doğru ilerlediğini tespit etti. Ayrıca, kumulun büyümesinin durduğu dönemde, daha yağışlı koşulların yaşanmış olabileceğine işaret eden çanak çömlek parçaları bulundu.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 yılında uygulayacağı Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarını ilan etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?