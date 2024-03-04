OPPO Modelleri için Mart Ayında ColorOS 14 Güncellemesi - Son Dakika
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Teknoloji

OPPO Modelleri için Mart Ayında ColorOS 14 Güncellemesi

OPPO Modelleri için Mart Ayında ColorOS 14 Güncellemesi

OPPO, yeni arayüzü ColorOS 14 için mart ayında güncelleme dağıtımına devam ediyor. Şirket, daha kararlı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunduğunu iddia ederken, hangi modellerin güncellemeyi alacağı merak konusu. Güncelleme takvimine göre, Find N3, Find N3 Flip, Find N2 Flip, Find X5 Pro, Find X5, Find X3 Pro, Reno 10 Pro+ 5G, Reno 10 Pro 5G, Reno 10 5G, Reno 8 Pro 5G, Reno 8 5G, Reno 8, Reno 8T 5G, Reno 8T, Reno 7, F23 5G, F21s Pro, F21 Pro, K10 5G, A98 5G, A78 5G, A77 5G, A77, A77s, A58, A57, A38 ve A18 modelleri güncellemeyi alacak. ColorOS 14 ile birlikte yükseltilmiş Trinity Engine, ROM Vitalization, Picture Keeper, Aquamorgraphic Renklendirme sistemi ve yeni Smart Touch gibi yenilikler de sunulacak.

04.03.2024 16:18  Güncelleme: 16:28
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OPPO'nun geçen aylarda kullanıma sunduğu yeni arayüzü ColorOS 14 için dağıtım tüm hızıyla devam ediyor. Çinli marka yeni sürümün selefine kıyasla daha kararlı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sunduğunu iddia ederken, bu noktada hangi modellerin yapıyı deneyimleyeceği de büyük merak konusu. İşte mart ayında Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri!

Mart ayında ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri

OPPO, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı görselle globalde Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alacak yeni modeller listesini paylaştı. Bu dağıtım takviminin kararlı sürüm özelinde olduğunu belirtelim. Bunun dışında nisan ayı cihazlarını içeren listenin de çok yakında yayınlanacağını söyleyebiliriz.

Find N3

Find N3 Flip

Find N2 Flip

Find X5 Pro

Find X5

Find X3 Pro

Reno 10 Pro+ 5G

Reno 10 Pro 5G

Reno 10 5G

Reno 8 Pro 5G

Reno 8 5G

Reno 8

Reno 8T 5G

Reno 8T

Reno 7

F23 5G

F21s Pro

F21 Pro

K10 5G

A98 5G

A78 5G

A77 5G

A77s

A77

A58

A57

A38

A18

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ColorOS 14 ile gelen yenilikler

Yükseltilmiş Trinity Engine, daha yüksek performans vadediyor. ROM Vitalization, uygulama ve dosya verilerini sıkıştırarak önemli bir rahatlık sunmaya hazırlanıyor. Şirketin iddiasına göre ortalama bir akıllı telefonda 20 GB'a kadar depolama tasarrufu yapacak.

Picture Keeper ile gizlilik özelliklerinde yükseltmeler gelecek. Özellik, Oppo akıllı telefonda belirlenen fotoğraf ve videolara erişim için ekstra izin istenmesine olanak sağlıyor. Aquamorgraphic Renklendirme sistemi ise durum çubuğu ve ekran içeriği artık günün saatine en uygun renk tonlarını seçilmesine olanak tanıyor.

Yeni Smart Touch, yerel ve üçüncü taraf uygulamalardan metin, resim ve videolar seçilmesine olanak tanıyor. Seçilen içerikleri File Dock'ta topluyor. File Dock ise seçilen içeriği daha sonra kullanmak üzere saklamanıza olanak tanıyan bir pano görevi görüyor.

Smart Touch ise Oppo cihazların senkronize edilmesini sağlıyor. Örneğin Oppo Pad'e kaydettiğiniz bir içeriği Oppo akıllı telefonunuzda kullanabilirsiniz. Öte yandan Oppo, Snapchat ile sıkı bir bağ içinde. Platforma kısayoldan ulaşım için Snapchat widget'ı ekleniyor.

Kaynak: Shiftdelete

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