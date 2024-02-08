Oppo, Şubat 2024\'te Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak modelleri açıkladı

Google, geçtiğimiz sene yeni mobil işletim sistemi Android 14'ü duyurdu. Önemli yenilikleri beraberinde getiren bu sürüm ilk olarak teknoloji devinin kendi ürettiği Pixel telefonlara sunuldu. Akabinde sıra, diğer markalara geldi.
Şimdiye kadar Samsung'dan Xiaomi'ye, Nothing'den Realme'ye kadar birçok marka, kendi modellerine Android 14 dağıtmak için çalışmaları çoktan başlattı. Oppo da bunlardan birisi. Son olarak şirket, Şubat 2024'te Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak Oppo modellerini açıkladı.
Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak Oppo modelleri – Şubat 2024
Oppo'nun geçtiğimiz aylarda duyurduğu ColorOS 14 arayüz yazılımı ile donatılan Android 14, kullanıcılara birçok yenilik sunacak. Örnek vermek gerekirse arkada çalan bir şarkıyı duraklatabilmek için telefonu sallamanız yeterli olacak.
Öte taraftan ColorOS 14 ile ekran geçişleri optimizasyonu artırılmışken, durum çubuğu için yazı tipi değiştirebilme seçeneği de sunuldu. Bununla beraber yeni sürüm, kilit ekranı için de önemli değişiklikler içeriyor.
Android 14 tabanlı ColorOS 14 yenilikleri şu şekilde sıralandı;
Ana ekran uygulamaları için kayan pencere desteği.
Durum çubuğu için özelleştirilebilir yazı tipi stili.
Optimize edilmiş ekran geçişleri, ses efektleri ve kilit ekranı düzeni.
Geliştirilmiş kilit ekranı animasyonu.
Hızlandırılmış yüz tanıma.
Geliştirilmiş titreşim efektleri ve sistem bildirimlerinin daha net görüntülenmesi.
Göz koruması ve ortam rengi uyarlama modlarında renkli ekran optimizasyonu.
Galeride fotoğraf düzenlerken orijinal hale döndürme seçeneği.
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Oppo tarafından yapılan açıklamaya göre Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı;
Oppo Find N3
Oppo Find N3 Flip
Oppo Find N2 Flip
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find X3 Pro
Oppo Reno10 Pro+ 5G
Oppo Reno10 Pro 5G
Oppo Reno10 5G
Oppo Reno8 Pro 5G
Oppo Reno8 5G
Oppo Reno8
Oppo Reno8 T 5G
Oppo Reno8 T
Oppo Reno7
Oppo F23 5G
Oppo F21s Pro
Oppo F21 Pro
Oppo K10 5G
Oppo A98 5G
Oppo A78 5G
Oppo A77 5G
Oppo A77s
Oppo A77
Oppo A57
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Son Dakika › Teknoloji › Oppo, Şubat 2024'te Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesi alacak modelleri açıkladı - Son Dakika
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