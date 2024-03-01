Teknoloji

Oppo, akıllı telefon sektörünün yanı sıra giyilebilir teknoloji alanında da hızını arttırmış durumda. Şirket, OnePlus ile derin bir ortaklık içinde. İkili, MWC 2024 etkinliğinde OnePlus Watch 2 modelini tanıtmıştı. Oppo, şimdi de kendi ismiyle sahne alıyor.

Oppo Watch X, OnePlus Watch 2 ile aynı tasarım ve donanım özelliklerine sahip

Oppo, akıllı saat sektöründe aynı çatı altında üretim yaptığı OnePlus'tan oldukça yararlanıyor. Şirket, bugün Oppo Watch X modelini tanıttı. Cihaz, geçtiğimiz günlerde tanıtılan OnePlus Watch 2 ile aynı özelliklere sahip olacak şekilde üretildi.

Cihazın işlemci koltuğunda Snapdragon W5 Gen 1 yer alıyor. 500mAh bataryaya sahip olan Oppo modeli, boş bataryasını 7,5W hızlı şarj ile bir saat gibi sürede doluyor. Cihaz, Akıllı Mod isimli bir özelliği açarak 100 saate kadar kullanılabiliyor. Normal kullanım ise 48 saate kadar dayanıyor.

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Tasarım tarafına baktığımızda Oppo Watch X, 60Hz yenileme hızına sahip, 2.5D kavisli, safir cam 1,43 inç AMOLED ekrana yer veriyor. Yuvarlak bir panele kadrana sahip olan akıllı saat, paslanmaz çelik bir kasaya yer veriyor. 5 ATM'ye kadar su geçirmezlik özelliğine, toz ve su koruması için IP68 derecesine sahip olduğunun da altını çizmekte fayda var.

Spor ve fitness tarafına baktığımızda ise 100'den fazla egzersiz modu, nefes takibi, gelişmiş uyku takibi ve çift frekanslı GPS desteği yer alıyor. Watch 2, Google'ın Health Connect platformuyla entegre edilen OnePlus'ın sağlık uygulaması OHealth ile sunulacak. Oppo Watch X, Platin Siyahı ve Mars Kahvesi olarak isimlendirilen renk seçenekleri ile satışa sunuluyor. Küresel pazarda satışa sunulması beklenen cihaz, 295 dolar fiyatlandırmaya sahip.